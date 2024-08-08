Giriş Tarihi: 08.08.2024 08:16
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
08:17
Milyon dolarlık otomobille Alman polisinden kaçtı Türk polisi enseledi!
Almanya'nın Dortmund şehrinde polisin evine düzenlediği baskından son anda spor otomobiliyle kaçarak kurtulan ve "sıkıysa yakala" diyerek sosyal medya hesaplarından Alman polisiyle alay eden ünlü uyuşturucu baronu Sammy Miri lakaplı Esmat Ejah geçtiğimiz Mart ayında Antalya'da yakalanmıştı. Esmat Ejat'ın Almanya'ya iade edilmemek için açtığı dava önceki gün karara bağlandı. Uyuşturucu baronu, Almanya'ya iade edildi. SABAH, Esmat Ejah'ın Dormund'da başlayıp Antalya'da son bulan kaçış hikayesinin detaylarına ulaştı.