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Giriş Tarihi: 08.08.2024 08:16 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 08:17

Milyon dolarlık otomobille Alman polisinden kaçtı Türk polisi enseledi!

Almanya'nın Dortmund şehrinde polisin evine düzenlediği baskından son anda spor otomobiliyle kaçarak kurtulan ve "sıkıysa yakala" diyerek sosyal medya hesaplarından Alman polisiyle alay eden ünlü uyuşturucu baronu Sammy Miri lakaplı Esmat Ejah geçtiğimiz Mart ayında Antalya'da yakalanmıştı. Esmat Ejat'ın Almanya'ya iade edilmemek için açtığı dava önceki gün karara bağlandı. Uyuşturucu baronu, Almanya'ya iade edildi. SABAH, Esmat Ejah'ın Dormund'da başlayıp Antalya'da son bulan kaçış hikayesinin detaylarına ulaştı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Milyon dolarlık otomobille Alman polisinden kaçtı Türk polisi enseledi!

Suriye Asıllı Esmat Ejah (35), ünlü rapçi 18 Karat ile kurduğu müzik şirketi ve düzenlediği konser organizasyonlarıyla kısa sürede Almanya'da tanınır hale geldi.

Milyon dolarlık otomobille Alman polisinden kaçtı Türk polisi enseledi!

Herkes onu ünlü bir yapımcı olarak tanırken, Almanya polisi 2020 yılında "EncroChats" adlı uygulamanın kırılıp yaklaşık 40 bin sohbet mesajının şifresini çözmesinin ardından Esmat Ejah'ın uluslararası düzeyde bir kokain mafyasının lideri olduğunu ortaya çıkardı. Yapılan soruşturmada Ejah'ın 1.7 milyon Euro'luk bir uyuşturucu trafiğinin başında olduğu belirlendi.

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Milyon dolarlık otomobille Alman polisinden kaçtı Türk polisi enseledi!

EVİNE BASKIN DÜZENLENDİ

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Haziran 2021'in sonunda Almanya polisi, Esmat Ejah'a ait Dortmund'un Phoenix Gölü kıyısındaki lüks malikaneye baskın düzenledi. Ejat'ın baskından saniyeler önce evinde lüks spor otomobiliyle kaçtığı ortaya çıkarken, İspanya'nın Marbella eyaletine doğru kaçan Ejat'a polisler bir türlü ulaşamadı. Ejat için Interpol tarafından kırmızı bülten çıkartıldı.

Milyon dolarlık otomobille Alman polisinden kaçtı Türk polisi enseledi!

"SIKIYSA YAKALA"

Lüks yaşamını sosyal medya hesaplarından sürekli paylaşan Esmat Ejat, kısa sürede 32 bin 600 kişinin takip ettiği bir sosyal medya fenomenine dönüşürken, tatil fotoğraflarında "sıkıysa yakala" diyerek Alman polisiyle alay etmesiyle adından sıkça söz ettirdi.

Milyon dolarlık otomobille Alman polisinden kaçtı Türk polisi enseledi!

TÜRKİYE PAYLAŞIMLARI ELE VERDİ

Son olarak Antalya'da lüks bir oteldeki fotoğrafın altına "Çocukken Tanrı'dan bisiklet istemiştim. Ama işlerin bu şekilde yürümeyeceğini biliyordum, bu yüzden bir bisiklet çaldım ve Tanrı'dan af diledim." mesajını fark eden Antalya polisi operasyon için düğmeye bastı. Ejat, 16 Mart'ta saklandığı otel odasında polis tarafından gözaltına alındı.

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