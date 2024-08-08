Milyon dolarlık otomobille Alman polisinden kaçtı Türk polisi enseledi!

Herkes onu ünlü bir yapımcı olarak tanırken, Almanya polisi 2020 yılında "EncroChats" adlı uygulamanın kırılıp yaklaşık 40 bin sohbet mesajının şifresini çözmesinin ardından Esmat Ejah'ın uluslararası düzeyde bir kokain mafyasının lideri olduğunu ortaya çıkardı. Yapılan soruşturmada Ejah'ın 1.7 milyon Euro'luk bir uyuşturucu trafiğinin başında olduğu belirlendi.