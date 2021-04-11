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Haberler Yaşam Milyonlar "Ramazan'da sokağa çıkma yasağı var mı, 21 gün tam kapanma olacak mı?" sorusuna cevap arıyor! İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve Ramazan yasakları açıklaması!
Giriş Tarihi: 11.04.2021 06:40 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 23:24

Milyonlar "'da var mı, 21 gün tam kapanma olacak mı?" sorusuna cevap arıyor! İşte ve Ramazan yasakları açıklaması!

Koronavirüs pandemisine karşı alınan tedbirler kapsamında bilindiği üzere birçok ilimizde hafta sonu uygulaması geri dönmüştü. gibi birçok ilimizde vakalarda yaşanan rekor seviyedeki artış sonucunda bir süre kaldırılan Cumartesi kısıtlaması yeniden uygulamaya geçerken milyonlar şimdilerde gözünü "'da 21 günlük sokağa çıkma yasağı var mı, tam kapanma olacak mı?" gibi soruların yanıtı için Kabine Toplantısı'na çevirdi. Bundan önceki Kabine'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan yasakları ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. 13 Nisan Salı günü başlayan bu mübarek ayda uygulanacak kısıtlamalarla ilgili konuşan Erdoğan, Ramazan'da sokağa çıkma yasağının risk kategorisi fark etmeksizin tüm illerde hafta sonu uygulanacağını ifade etmişti.

Milyonlar Ramazan'da sokağa çıkma yasağı var mı, 21 gün tam kapanma olacak mı? sorusuna cevap arıyor! İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve Ramazan yasakları açıklaması!

Hafta sonu sokağa çıkma uygulaması 10-11 Nisan tarihlerinde de birçok ilimizde devam ederken bugün de milyonlar 'da 21 günlük iddiaları ile ilgili olarak gelecek açıklamayı bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son açıklamada Ramazan yasakları ile ilgili detayları paylaşmış, risk grubu fark etmeksizin 81 ilde hafta sonunu tamamen kapsayacak şekilde kısıtlama uygulanacağı bilgisini paylaşmıştı. Hal böyleyken "Ramazan'da 21 günlük sokağa çıkma yasağı var mı, tam kapanma olacak mı?" gibi birçok soru binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Ramazan'da sokağa çıkma yasağı gibi birçok kısıtlamanın uygulanacağı bildirilirken henüz iddialarını doğrular yönde resmi bir açıklama bulunmuyor.

RAMAZAN'DA TAM KAPANMA OLACAK MI, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

risk haritası göz önünde bulundurularak bu hafta sonu da koronavirüs tedbirleri kapsamında dahil birçok şehirde kısıtlama devam etti. Ancak milyonların gözü şimdilerde önümüzdeki Salı günü başlayacak olan Ramazan ayında. Bilindiği üzere bu mübarek ayda koronavirüs pandemisine karşı yeni yasaklar uygulanmaya başlayacak. Vaka sayıları 50 bini aşarken 21 günlük tam kapanma iddiaları için ise henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.

Milyonlar Ramazan'da sokağa çıkma yasağı var mı, 21 gün tam kapanma olacak mı? sorusuna cevap arıyor! İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve Ramazan yasakları açıklaması!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacaklarını bildirdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

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Milyonlar Ramazan'da sokağa çıkma yasağı var mı, 21 gün tam kapanma olacak mı? sorusuna cevap arıyor! İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve Ramazan yasakları açıklaması!

"Elimizdeki veriler ve yaptığımız değerlendirmeler, bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık; 'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir.

Buna karşılık lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecektir."

Milyonlar Ramazan'da sokağa çıkma yasağı var mı, 21 gün tam kapanma olacak mı? sorusuna cevap arıyor! İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve Ramazan yasakları açıklaması!

RAMAZAN'DA YASAK VAR MI?

" ayında ise hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan ayı boyunca genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız.

Milyonlar Ramazan'da sokağa çıkma yasağı var mı, 21 gün tam kapanma olacak mı? sorusuna cevap arıyor! İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve Ramazan yasakları açıklaması!

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bakımından çok yüksek riskli illerde kısıtlama Cuma saat 21.00'de başlayıp Pazartesi 05.00'te bitecek.

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