Haberler Yaşam Mine Tugay kimdir? Yalı Çapkını dizisinin Defne'si Mine Tugay kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? İşte estetiksiz ve son hali

Giriş Tarihi: 06.01.2023 16:40 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 16:40

Star TV ekranlarında her hafta Cuma günü yayımlanan Yalı Çapkını yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Diziye sürpriz bir isim dahil oluyor. Bölümden önce konuşulmaya başlayan Yalı Çapkını Defne kimdir, kim oynuyor soruları yanıt buldu. Karaktere oyuncu Mine Tugay hayat verecek. Diziyle birlikte Mine Tugay kimdir sorusu da gündemdeki yerini aldı. Estetiksiz ve estetikli hali ile oldukça çok konuşulan ünlü isim eski hali ile gündeme geliyor. Peki, Yalı Çapkını Defne Mine Tugay kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? İşte, çok merak edilen eski ve son hali…