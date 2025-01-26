Miraç gecesi süt içmek sünnet mi? Miraç Kandili’nde süt içmek sevap mı, hükmü ne?

MİRAÇ GECESİ SÜT İÇERKEN OKUNAN DUALAR

"Allahümme bârik lenâ fîhi ve zidnâ minhü."

"Yüce Allah bir kişiye süt nasip ederse o kimse onu içeceği zaman, 'Allahım, bu sütü bereketli kıl ve bize daha çok süt ver!' diye dua etsin." Tirmizî, Daavât 35 (3401); Ebû Dâvût, Eşribe 21(3244); İbn Mâce, Et'ime 35 (3321).