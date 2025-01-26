Haberler
Yaşam
Miraç gecesi süt içmek sünnet mi? Miraç Kandili’nde süt içmek sevap mı, hükmü ne?
Giriş Tarihi: 26.01.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
10:47
Miraç gecesi süt içmek sünnet mi? Miraç Kandili’nde süt içmek sevap mı, hükmü ne?
Miraç Gecesi yaşanan hadiseler arasında önemli bir yeri olan süt, Miraç Kandili'nin sembollerinden biri olmuştur. Bu özel gecede süt içmek ve komşulara dağıtmak gelenek halini almıştır. Bu durumun sebebini bilmeyen ve merak eden vatandaşlar, Miraç gecesi süt içmek sünnet mi, Miraç Kandili'nde süt içmek sevap mı sorularıyla o geceye dair detayları incelemektedir. İşte bu soruların yanıtı.