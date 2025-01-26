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Haberler Yaşam Miraç gecesi süt içmek sünnet mi? Miraç Kandili’nde süt içmek sevap mı, hükmü ne?
Giriş Tarihi: 26.01.2025 10:40 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 10:47

Miraç gecesi süt içmek sünnet mi? Miraç Kandili’nde süt içmek sevap mı, hükmü ne?

Miraç Gecesi yaşanan hadiseler arasında önemli bir yeri olan süt, Miraç Kandili'nin sembollerinden biri olmuştur. Bu özel gecede süt içmek ve komşulara dağıtmak gelenek halini almıştır. Bu durumun sebebini bilmeyen ve merak eden vatandaşlar, Miraç gecesi süt içmek sünnet mi, Miraç Kandili'nde süt içmek sevap mı sorularıyla o geceye dair detayları incelemektedir. İşte bu soruların yanıtı.

Miraç gecesi süt içmek sünnet mi? Miraç Kandili’nde süt içmek sevap mı, hükmü ne?

Temizliği ve saflığı temsil eden, bilhassa Miraç gecesinde ayrı bir önemi olan süt, bu gecenin sembollerinden biridir. Müslümanın fıtrata uygun yaşamayı seçtiğini temsil eden süt içme fiilinin miraç hadisesi ile ilgisi merak edilir. Peki, Miraç gecesi süt içmek sünnet mi, Miraç Kandili'nde süt içmek sevap mı? İşte yanıtı…

Miraç gecesi süt içmek sünnet mi? Miraç Kandili’nde süt içmek sevap mı, hükmü ne?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE NEDEN SÜT İÇİLİR?

Miraç yolculuğu sırasında Peygamber Efendimiz'e üç farklı içecek sunulmuştur: süt, bal ve şarap. Efendimiz (s.a.v.) tercihini sütten yana yapmıştır. Bu seçim üzerine Cebrail (a.s.), "Fıtratı seçtin" diyerek bu tercihin saf, temiz ve yaratılışa uygun bir yol olduğunu ifade etmiştir. Süt, İslam kültüründe saflığın, temizliğin ve doğal fıtratın sembolü olarak görülür.

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Miraç gecesi süt içmek sünnet mi? Miraç Kandili’nde süt içmek sevap mı, hükmü ne?

MİRAÇ GECESİ SÜT İÇMEK SÜNNET Mİ, SEVAP MI?

İslam alimleri, süt içilmesinin bu gece fıtrata uygun bir davranışı temsil ettiğini ve dua eşliğinde yapılmasının daha anlamlı olduğunu belirtmektedir.

Miraç gecesi süt içmek sünnet mi? Miraç Kandili’nde süt içmek sevap mı, hükmü ne?

Miraç Gecesi'nde ibadet eden Müslümanlar, bu hadiseyi hatırlayarak süt içmeyi bir gelenek haline getirmişlerdir. Bu uygulama, sünnetin hatırlanması ve fıtrata uygun yaşama niyetinin tazelenmesi anlamını taşır. Gecenin ruhuna uygun olarak süt içmek, maddi bir içecekten ziyade manevi bir şuurun sembolüdür.

Miraç gecesi süt içmek sünnet mi? Miraç Kandili’nde süt içmek sevap mı, hükmü ne?

MİRAÇ GECESİ SÜT İÇERKEN OKUNAN DUALAR

"Allahümme bârik lenâ fîhi ve zidnâ minhü."

"Yüce Allah bir kişiye süt nasip ederse o kimse onu içeceği zaman, 'Allahım, bu sütü bereketli kıl ve bize daha çok süt ver!' diye dua etsin." Tirmizî, Daavât 35 (3401); Ebû Dâvût, Eşribe 21(3244); İbn Mâce, Et'ime 35 (3321).

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