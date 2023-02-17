Miraç Kandil mesajları ve sözleri yayınlandı! 2023 Resimli, Kısa, Dualı, Hadisli, Güncel Kandil mesajı ve Miraç Kandili mesajları

Resimli Miraç Kandil Mesajı ve Sözleri, kandil gününü sevdikleri ile paylaşmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eden Miraç gecesini Müslümanlar dualar ve ibadetlerle geçirecek. Bu özel günün anlam ve önemi ise, Miraç Kandili Sözleri, Kandil Mesajları ile paylaşılacak. Mübarek Cuma gününe denk gelen bu kandil de dualarınızı ve iyi dileklerinizi paylaşmak isterseniz kısa, uzun, resimli Miraç Kandili mesajları haberimizde yer alıyor. İşte 2023 Resimli, Kısa, Dualı, Hadisli, Güncel Kandil mesajı ve Miraç Kandili mesajları