Miraç Kandil mesajları ve sözleri yayınlandı! 2023 Resimli, Kısa, Dualı, Hadisli, Güncel Kandil mesajı ve Miraç Kandili mesajları

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

Miraç Kandil mesajları ve sözlerini derlerken birbirinden farklı görselleri hazırladık. Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak en yeni, kısa ve uzun olarak resimli Miraç Kandili mesajları ve sözleri görsellerine erişebilirsiniz. İşte, 17 Şubat 2023 Miraç Kandili mesajları…

Miraç Kandili Mesajları 1 - Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir. (İsra / 1 )

Miraç Kandili Mesajları 2 - Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar, kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece. Kandiliniz mübarek olsun.

Miraç Kandili Mesajları 3 - Peygamber Efendimizin (S.A.V.) göklere yükseldiği bu gece tüm dualarınızın göklere yükselip kabul olmasını dilerim. Miraç Kandilinizin hayırlara vesile olmasını dilerim.