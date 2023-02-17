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Haberler Yaşam Miraç Kandil mesajları ve sözleri yayınlandı! 2023 Resimli, Kısa, Dualı, Hadisli, Güncel Kandil mesajı ve Miraç Kandili mesajları
Giriş Tarihi: 17.02.2023 16:49 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 16:49

Miraç Kandil mesajları ve sözleri yayınlandı! 2023 Resimli, Kısa, Dualı, Hadisli, Güncel Kandil mesajı ve Miraç Kandili mesajları

Resimli Miraç Kandil Mesajı ve Sözleri, kandil gününü sevdikleri ile paylaşmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eden Miraç gecesini Müslümanlar dualar ve ibadetlerle geçirecek. Bu özel günün anlam ve önemi ise, Miraç Kandili Sözleri, Kandil Mesajları ile paylaşılacak. Mübarek Cuma gününe denk gelen bu kandil de dualarınızı ve iyi dileklerinizi paylaşmak isterseniz kısa, uzun, resimli Miraç Kandili mesajları haberimizde yer alıyor. İşte 2023 Resimli, Kısa, Dualı, Hadisli, Güncel Kandil mesajı ve Miraç Kandili mesajları

Miraç Kandil mesajları ve sözleri yayınlandı! 2023 Resimli, Kısa, Dualı, Hadisli, Güncel Kandil mesajı ve Miraç Kandili mesajları

Miraç Kandil Mesajları ve Sözleri, milyonlarca Müslümanın gündeminde yer alıyor. Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu zor günlerde Allah'a sığınmak isteyen müminler, bu geceyi dualar ve ibadetlerle geçirecek. Yine kandil gününün anlam ve önemini sevdikleri ile paylaşmak isteyenler, en güzel, kısa, uzun, anlamlı, dualı, hadisli, resimli Miraç Kandili mesajları paylaşımları da başladı. Sizler için özel olarak hazırladığımız içeriğimizden en güzel, anlamlı, kısa, dualı, hadisli ve resimli kandil mesajlarına ulaşabilir, Miraç Kandili'nin anlam ve önemini sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz…

Miraç Kandil mesajları ve sözleri yayınlandı! 2023 Resimli, Kısa, Dualı, Hadisli, Güncel Kandil mesajı ve Miraç Kandili mesajları

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

Miraç Kandil mesajları ve sözlerini derlerken birbirinden farklı görselleri hazırladık. Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak en yeni, kısa ve uzun olarak resimli Miraç Kandili mesajları ve sözleri görsellerine erişebilirsiniz. İşte, 17 Şubat 2023 Miraç Kandili mesajları…

Miraç Kandili Mesajları 1 - Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir. (İsra / 1 )

Miraç Kandili Mesajları 2 - Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar, kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece. Kandiliniz mübarek olsun.

Miraç Kandili Mesajları 3 - Peygamber Efendimizin (S.A.V.) göklere yükseldiği bu gece tüm dualarınızın göklere yükselip kabul olmasını dilerim. Miraç Kandilinizin hayırlara vesile olmasını dilerim.

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Miraç Kandil mesajları ve sözleri yayınlandı! 2023 Resimli, Kısa, Dualı, Hadisli, Güncel Kandil mesajı ve Miraç Kandili mesajları

Miraç Kandili Mesajları 4 - Ya Rabbim Sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri bu mübarek Miraç kandili hatırına Affı Mağfiret eyle. (Amin) Hayırlı Kandiller.

Miraç Kandili Mesajları 5 - Allah'ım! fayda vermeyen ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun!

Miraç Kandil mesajları ve sözleri yayınlandı! 2023 Resimli, Kısa, Dualı, Hadisli, Güncel Kandil mesajı ve Miraç Kandili mesajları

Miraç Kandili Mesajları 6 - Bu mübarek gecenin ülkemize, İslam Alemi ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Miraç Kandili Mesajları 7 - Bu değerli kandil gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi olan bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah (c.c.) tüm dualarınızı kabul etsin. (Amin) Hayırlı Kandiller.

Miraç Kandil mesajları ve sözleri yayınlandı! 2023 Resimli, Kısa, Dualı, Hadisli, Güncel Kandil mesajı ve Miraç Kandili mesajları

Miraç Kandili Mesajları 8 - Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Miraç Kandili Mesajları 9 - Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmenizi dileriz.

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