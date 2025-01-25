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Haberler Yaşam MİRAÇ KANDİLİ DUASI ARAPÇA-TÜRKÇE OKUNUŞU || Diyanet ile Miraç Kandili gecesinde okunacak dualar ve sureler neler?
Giriş Tarihi: 25.01.2025 12:36 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 12:36

MİRAÇ KANDİLİ DUASI ARAPÇA-TÜRKÇE OKUNUŞU || Diyanet ile Miraç Kandili gecesinde okunacak dualar ve sureler neler?

İslam dünyasında büyük bir anlam taşıyan Miraç Kandili, dualarla ve ibadetlerle idrak edilen özel bir gecedir. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) göğe yükseldiği bu kutlu gece, manevi kapıların sonuna kadar açık olduğu bir zaman dilimidir. Bu geceyi en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler, "Miraç Kandili duası ve sureleri nelerdir?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Müslümanlar, bu geceyi ibadetle geçirmeyi arzu ediyor. Peki; Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte, Diyanet ile Arapça-Türkçe kandil duası okunuşu ve bu özel gecede yapılacak ibadetler.

MİRAÇ KANDİLİ DUASI ARAPÇA-TÜRKÇE OKUNUŞU || Diyanet ile Miraç Kandili gecesinde okunacak dualar ve sureler neler?

Miraç Kandili, İslam âleminde büyük bir manevi öneme sahip olan, dualarla idrak edilen mübarek bir gecedir. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) göğe yükseldiği bu gece, ibadetle geçirilen her an, insanın ruhani olarak arınmasına vesile olur. Miraç Kandili gecesi okunacak dualar ve sureler, bu geceyi en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki; Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte, Miraç Kandili duası Arapça-Türkçe okunuşu.

MİRAÇ KANDİLİ DUASI ARAPÇA-TÜRKÇE OKUNUŞU || Diyanet ile Miraç Kandili gecesinde okunacak dualar ve sureler neler?

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ

Miraç kelimesi "Yükselmek ve göğe yükselmek" gibi anlamlar taşımaktadır. Peygamberin Mirac'a yükseldiği gecenin idrak edildiği gün ise Miraç Kandili olarak bilinmektedir. Bu kutsal günle ilgili Diyanet'ten yapılan açıklamalar ise şöyle; Miraç, Mekke döneminde, risaletin zor zamanlarında, Sevgili Peygamberimizin, bir gece, Mescidi Haramdan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptığı ve Yüce Yaratan'ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade ediyor.

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MİRAÇ KANDİLİ DUASI ARAPÇA-TÜRKÇE OKUNUŞU || Diyanet ile Miraç Kandili gecesinde okunacak dualar ve sureler neler?

MİRAÇ KANDİLİ DUASI

Miraç Kandili'nde edilecek dualar:

"Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm Ey Bizleri varlığa erdiren Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun.

Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz'e Sonsuz salât ü selam olsun. Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz: Ya ilahel-alemin.

Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek gecede bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. İcabet buyur ey Rahîm ü Rahmân!"

MİRAÇ KANDİLİ DUASI ARAPÇA-TÜRKÇE OKUNUŞU || Diyanet ile Miraç Kandili gecesinde okunacak dualar ve sureler neler?

Amenerrasulü duası:

Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u) (Bakara-285)

Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus'ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve'aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil 'aleynâ isran kemâ hameltehu 'ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va'fu 'annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ 'ale-lkavmi-lkâfirîn(e) (Bakara-286)

MİRAÇ KANDİLİ DUASI ARAPÇA-TÜRKÇE OKUNUŞU || Diyanet ile Miraç Kandili gecesinde okunacak dualar ve sureler neler?

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Amenerrasulü duasının Türkçe anlamı:

" Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: "Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz." Şöyle de dediler: "İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır."(Bakara-285)

Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." (Bakara-286)

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