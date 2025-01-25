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MİRAÇ KANDİLİ DUASI ARAPÇA-TÜRKÇE OKUNUŞU || Diyanet ile Miraç Kandili gecesinde okunacak dualar ve sureler neler?
Giriş Tarihi: 25.01.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
12:36
MİRAÇ KANDİLİ DUASI ARAPÇA-TÜRKÇE OKUNUŞU || Diyanet ile Miraç Kandili gecesinde okunacak dualar ve sureler neler?
İslam dünyasında büyük bir anlam taşıyan Miraç Kandili, dualarla ve ibadetlerle idrak edilen özel bir gecedir. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) göğe yükseldiği bu kutlu gece, manevi kapıların sonuna kadar açık olduğu bir zaman dilimidir. Bu geceyi en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler, "Miraç Kandili duası ve sureleri nelerdir?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Müslümanlar, bu geceyi ibadetle geçirmeyi arzu ediyor. Peki; Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte, Diyanet ile Arapça-Türkçe kandil duası okunuşu ve bu özel gecede yapılacak ibadetler.