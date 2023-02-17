Miraç Kandili ibadetleri: Miraç Kandili’nde okunacak dualar, kılınacak namazlar ve yapılacak ibadetler nelerdir?

MİRAÇ KANDİLİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

Miraç Kandili'ni en güzel şekilde idrak edebilmek için gündüzü oruç ile gecesi ile nafile namaz kılarak, miraç ile ilgili ayetleri hem arapçasından hem de Türkçe manası ile okuyarak anlamaya çalışmak gerekir. Miraç hadisesinde Peygamber Efendimiz, Allah'ın huzuruna kabul edildiği ve beş vakit namazın farz kılındığı mübarek bir andır.Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir.

Peygamberimiz ashabına namazda oturdukları vakit "ettahiyyâtü" okumalarını öğretti. Bu tahiyyât, Hz. Muhammed'(sav)in Miraç gecesinde Yüce Allah ile yaptığı selâmlaşmasıdır.

O gece Peygamberimiz Allah'a selâmlarını şöyle arz etti: Et-tahiyyatu lillâhi ve's-salavâtu ve't-tayyibât. (Bütün dualar, senâlar, malî ve bedenî ibâdetler Allah'a mahsustur.)

Allah (cc) da Peygamberimiz'in selamına şu şekilde karşılık verdi: Es-selâmu aleyke eyyühen-nebiyyu va rahmetillâhi ve berakâtuh. (Ey Peygamber, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun.)

Bu kez Peygamber efendimiz şu şekilde karşılık verdi: Es-selâmu aleynâ ve alâ ıbâdi'llahi's-salihîn. (Selam bizlere ve Allah'ın sâlih kulları üzerine olsun.)

Bu konuşmaya tanık olan Cebrail (as) Kelime-i şehadet getirir: Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûluhu. (Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilâh yoktur. Yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed O'nun kulu ve elçisidir.)

Kur'an-ı Kerim okuyarak, *Peygamberimiz ( a.s.m)'in mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okuyarak,

Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet ederek,

Allah rızası için namaz kılarak,

Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yaparak,

Günahlarımızın bagışlanması için Allah'tan af dileyerek,