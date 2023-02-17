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Haberler Yaşam Miraç Kandili ibadetleri: Miraç Kandili’nde okunacak dualar, kılınacak namazlar ve yapılacak ibadetler nelerdir?
Giriş Tarihi: 17.02.2023 08:52 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 08:52

Miraç Kandili ibadetleri: Miraç Kandili’nde okunacak dualar, kılınacak namazlar ve yapılacak ibadetler nelerdir?

Mübarek Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü idrak ediliyor. Bugünün feyzinden yararlanmak isteyenler bol bol dua okumak, namaz kılmak ve oruç tutmak için heyecanla bekliyordu. Mübarek üç aylar içerisinde Receb ayında ilk kandil gecesi olan Regaip Kandili gecesinin ardından gelen Miraç Kandili islam dünyası için oldukça önemlidir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) göğe yükseldiği geceyi temsil eden Miraç Kandili ibadetleri nelerdir? Miraç Kandili'nde okunacak dualar, kılınacak namazlar ve yapılacak ibadetler nelerdir?

Miraç Kandili ibadetleri: Miraç Kandili’nde okunacak dualar, kılınacak namazlar ve yapılacak ibadetler nelerdir?

Miraç Kandili ibadetleri, duaları ve kılınacak namazları merak ediliyor. Miraç Kandili'ni en güzel şekilde idrak edebilmek için gündüzü oruç ile gecesi ile nafile namaz kılarak, miraç ile ilgili ayetleri hem arapçasından hem de Türkçe manası ile okuyarak anlamaya çalışmak gerekir. İşte Miraç Kandili'nde okunacak dualar, kılınacak namazlar ve yapılacak ibadetler

Miraç Kandili ibadetleri: Miraç Kandili’nde okunacak dualar, kılınacak namazlar ve yapılacak ibadetler nelerdir?

MİRAÇ KANDİLİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

Miraç Kandili'ni en güzel şekilde idrak edebilmek için gündüzü oruç ile gecesi ile nafile namaz kılarak, miraç ile ilgili ayetleri hem arapçasından hem de Türkçe manası ile okuyarak anlamaya çalışmak gerekir. Miraç hadisesinde Peygamber Efendimiz, Allah'ın huzuruna kabul edildiği ve beş vakit namazın farz kılındığı mübarek bir andır.Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir.

Peygamberimiz ashabına namazda oturdukları vakit "ettahiyyâtü" okumalarını öğretti. Bu tahiyyât, Hz. Muhammed'(sav)in Miraç gecesinde Yüce Allah ile yaptığı selâmlaşmasıdır.

O gece Peygamberimiz Allah'a selâmlarını şöyle arz etti: Et-tahiyyatu lillâhi ve's-salavâtu ve't-tayyibât. (Bütün dualar, senâlar, malî ve bedenî ibâdetler Allah'a mahsustur.)

Allah (cc) da Peygamberimiz'in selamına şu şekilde karşılık verdi: Es-selâmu aleyke eyyühen-nebiyyu va rahmetillâhi ve berakâtuh. (Ey Peygamber, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun.)

Bu kez Peygamber efendimiz şu şekilde karşılık verdi: Es-selâmu aleynâ ve alâ ıbâdi'llahi's-salihîn. (Selam bizlere ve Allah'ın sâlih kulları üzerine olsun.)

Bu konuşmaya tanık olan Cebrail (as) Kelime-i şehadet getirir: Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûluhu. (Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilâh yoktur. Yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed O'nun kulu ve elçisidir.)

Kur'an-ı Kerim okuyarak, *Peygamberimiz ( a.s.m)'in mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okuyarak,

Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet ederek,

Allah rızası için namaz kılarak,

Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yaparak,

Günahlarımızın bagışlanması için Allah'tan af dileyerek,

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Miraç Kandili ibadetleri: Miraç Kandili’nde okunacak dualar, kılınacak namazlar ve yapılacak ibadetler nelerdir?

MİRAÇ KANDİLİNİN ÖNEMİ

Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.

Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILMALI?

Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.

Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

Hayattaki manevî büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli.

Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

Miraç Kandili ibadetleri: Miraç Kandili’nde okunacak dualar, kılınacak namazlar ve yapılacak ibadetler nelerdir?

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kandil namazları ile ilgili paylaştığı bir bilgi bulunmuyor. Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, kandil gecelerinde kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Diğer taraftan kandil gecelerinde nafile namazı kılınması tavsiye ediliyor.Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen tesbih namazı 4 rekat kılınıyor. Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen nafie namazı ise 12 rekat kılınır.

12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

Miraç Kandili ibadetleri: Miraç Kandili’nde okunacak dualar, kılınacak namazlar ve yapılacak ibadetler nelerdir?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR VE SURELER

Kur'an-ı Kerîm'in onyedinci sûresi olan İsrâ Suresi'nin İlk ayetlerinde Peygamberimizin Miracından bahsedildiği için "gece yürüyüşü" anlamına gelen "İsrâ "adını almıştır. Bu sureye "Subhân" ve "Benû İsrail" sûresi de denilmiştir. Bir diğer delil ise Necm suresidir.

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