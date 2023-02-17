Miraç Kandili kısaca nedir, ne demek? Miraç kandili’nde ne oldu?

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 17 Şubat yani bugün Miraç Kandili idrak ediliyor. Müslümanların bol bol dua ve ibadet ettiği günde vatandaşlar Miraç Kandili nedir, ne demektir, anlamı ve önemi ne, bu gece ne oldu sorusuna yanıt aranıyor. Miraç olayı Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok "isrâ ve mi'rac" şeklinde geçerse de Türkçe'de mi'rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir. İşte Miraç Kandili hakkında bilinmeyenler…