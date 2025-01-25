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Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2025 - En güzel, Kısa, Uzun, Anlamlı, Dualı, Özgün, Resimli Miraç Kandili mesajları (YENİ)
Giriş Tarihi: 25.01.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
11:33
Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2025 - En güzel, Kısa, Uzun, Anlamlı, Dualı, Özgün, Resimli Miraç Kandili mesajları (YENİ)
İslam dünyasında büyük bir anlam ve değer taşıyan Miraç Kandili dualarla idrak ediliyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) göğe yükseldiği bu kutlu gecede, manevi kapılar ardına kadar açık. Bu özel gecenin bereketinden faydalanmak isteyenler, sevdiklerine duygularını ifade etmek için kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, yazılı, en güzel kandil mesajları gönderiyor. Resimli ve yazılı olarak paylaşılan "Kandiliniz Mübarek Olsun" mesajları, sevdiklerle bu mübarek gecenin huzurunu paylaşmanın bir yolu oluyor. İşte, 2025 Miraç Kandili gecesi mesajları ve sözleri ile Hayırlı Kandiller mesajları…