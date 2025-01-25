Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2025 - En güzel, Kısa, Uzun, Anlamlı, Dualı, Özgün, Resimli Miraç Kandili mesajları (YENİ)

Miraç Kandili Mesajları 5: Ey Rabbim! Bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmeyi kısmet eyle. Miraç kandiliniz mübarek olsun!

Miraç Kandili Mesajları 6: Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların sizleri sırılsıklam etmesi dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!