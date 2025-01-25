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Giriş Tarihi: 25.01.2025 15:41 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 15:41

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI DETAYLI ANLATIM! Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur, ne zaman kılınır?

26 Ocak Pazar günü Miraç Kandili'nin manevi huzuru idrak edilecek. Kandil gecelerinde yapılacak ibadetler arasında yer alan kandil namazı, bu mübarek gecede önem taşıyor. İbadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar "Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur?" gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Bunun yanı sıra, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, kandil gecelerinde kılınabilecek özel namazlar arasında yer alıyor. Peki, Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, kaç rekattır, okunacak dualar neler? İşte, adım adım Miraç Kandili namazı kılınışı detaylı anlatım.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI DETAYLI ANLATIM! Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur, ne zaman kılınır?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak bilinen Miraç Kandili dualarla idrak edilecek. İslam alemi için büyük öneme sahip bu kutlu gecede, Allah rızası için kılınan namazların sevabı oldukça büyüktür. Özellikle kandil gecelerinde tesbih namazı kılınması tavsiye edilmektedir. Peki; Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? İşte, Miraç Kandili namazı kılınışı, rekat sayısı, niyeti hakkında tüm detaylar.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI DETAYLI ANLATIM! Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur, ne zaman kılınır?

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKATTIR?
Miraç Kandiline özel herhangi bir namaz şekli yoktur, ancak bu özel gecenin sevaplarından faydalanabilmek adına nafile namazı kılınması tavsiye edilir.

12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

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MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI DETAYLI ANLATIM! Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur, ne zaman kılınır?

2 REKAT NAFİLE NAMAZIN KILINIŞI
1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya" diye niyet ederiz.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Subhaneke'yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rükuya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI DETAYLI ANLATIM! Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur, ne zaman kılınır?

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rükuya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secdeye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI DETAYLI ANLATIM! Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur, ne zaman kılınır?

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI HANGİ VAKİTTE KILINIR?
Yatsı ezanından sabah ezanına kadar olan vakitte namaz kılınabilir. Nafile namazın her rekatında Fatiha ile başka bir süre okuyarak iki rekatta bir selam verilmelidir.

Devamında ise yüz defa: "Sübhanellahi velhamdü lillâhi ve la ilahe illallahu ve Allahu ekber" denilmeli.

Daha sonra ise yüz defa istiğfar ederek yüz defa da Salat-u selam okumalıdır.

Aynı zamanda bir önemli detay ise üzerinde kaza namazı olanlar 12 rekat olarak kılınan nafile namazı, kaza niyeti ile kılmaları daha güzel olur.

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