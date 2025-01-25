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MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI DETAYLI ANLATIM! Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur, ne zaman kılınır?
Giriş Tarihi: 25.01.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
15:41
MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI DETAYLI ANLATIM! Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur, ne zaman kılınır?
26 Ocak Pazar günü Miraç Kandili'nin manevi huzuru idrak edilecek. Kandil gecelerinde yapılacak ibadetler arasında yer alan kandil namazı, bu mübarek gecede önem taşıyor. İbadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar "Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur?" gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Bunun yanı sıra, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, kandil gecelerinde kılınabilecek özel namazlar arasında yer alıyor. Peki, Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, kaç rekattır, okunacak dualar neler? İşte, adım adım Miraç Kandili namazı kılınışı detaylı anlatım.