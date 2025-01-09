Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Diyanet takvimi ile 2025 kandil tarihleri!

Üç Aylar'ın ilki olan Recep ayının 27. gecesine rastlayan Miraç Kandili, Müslümanlar için büyük bir manevi değere sahip. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edildiği bu kutlu gece, milyonlarca Müslüman tarafından dua, ibadet ve zikirlerle idrak edilecek. Üç ayların manevi atmosferinde yer alan Miraç Kandili, yılın ikinci kandil gecesi olarak öne çıkıyor. Bu yıl ocak ayında idrak edilecek olan bu özel geceyle ilgili araştırmalar hız kazandı.Peki; 2025 Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? İşte Miraç gecesi önemi ve merak edilen tüm detaylar...