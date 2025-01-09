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Giriş Tarihi: 09.01.2025 14:50 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 14:50

Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Diyanet takvimi ile 2025 kandil tarihleri!

Mübarek Miraç Kandili'ne kavuşmak için geri sayım başladı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilişini simgeleyen bu kutlu gece, milyonlarca Müslüman tarafından dualar ve ibadetlerle idrak edilecek. Üç aylar içerisinde yer alan ve yılın ikinci kandili olma özelliği taşıyan Miraç Kandili, İslam âlemi için büyük bir anlam ifade ediyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? İşte Diyanet takvimi ile 2025 kandil tarihleri!

Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Diyanet takvimi ile 2025 kandil tarihleri!

Üç Aylar'ın ilki olan Recep ayının 27. gecesine rastlayan Miraç Kandili, Müslümanlar için büyük bir manevi değere sahip. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edildiği bu kutlu gece, milyonlarca Müslüman tarafından dua, ibadet ve zikirlerle idrak edilecek. Üç ayların manevi atmosferinde yer alan Miraç Kandili, yılın ikinci kandil gecesi olarak öne çıkıyor. Bu yıl ocak ayında idrak edilecek olan bu özel geceyle ilgili araştırmalar hız kazandı.Peki; 2025 Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? İşte Miraç gecesi önemi ve merak edilen tüm detaylar...

Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Diyanet takvimi ile 2025 kandil tarihleri!

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2025?

Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili, her yıl Recep ayının 27. gecesi idrak ediliyor.

2025 Miraç Kandili 26 Ocak Pazar gününe denk geliyor.

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Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Diyanet takvimi ile 2025 kandil tarihleri!

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi'râc kelimesi "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" demektir. Terim olarak Hz. Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok "isrâ ve mi'rac" şeklinde geçerse de Türkçe'de mi'rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.

Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Diyanet takvimi ile 2025 kandil tarihleri!

İslâmî kaynaklarda genellikle ele alındığı şekliyle mi'rac hadisesi iki safhada meydana gelmiştir. Resûl-i Ekrem'in bir gece Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya yaptığı yolculuğa isrâ, oradan göklere yükselmesine mi'rac denilmiştir. Literatürdeki bu ayırım her iki terimin naslarda zikredilmesinden ileri gelmektedir.

Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Diyanet takvimi ile 2025 kandil tarihleri!

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
1 Ocak 2025 Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı
2 Ocak 2025 Perşembe Regaib Kandili
26 Ocak 2025 Pazar Miraç Kandili
13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili
1 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Başlangıcı
26 Mart 2025 Çarşamba Kadir Gecesi
29 Mart 2025 Cumartesi Arefe
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün
31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün
1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün
5 Haziran 2025 Perşembe Arefe
6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün
8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün
26 Haziran 2025 Perşembe Hicri Yılbaşı
5 Temmuz 2025 Cumartesi Aşure Günü
3 Eylül 2025 Çarşamba Mevlid Kandili
21 Aralık 2025 Pazar Üç Ayların Başlangıcı
25 Aralık Perşembe Regaib Kandili

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