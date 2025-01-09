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Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Diyanet takvimi ile 2025 kandil tarihleri!
Giriş Tarihi: 09.01.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
14:50
Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Diyanet takvimi ile 2025 kandil tarihleri!
Mübarek Miraç Kandili'ne kavuşmak için geri sayım başladı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilişini simgeleyen bu kutlu gece, milyonlarca Müslüman tarafından dualar ve ibadetlerle idrak edilecek. Üç aylar içerisinde yer alan ve yılın ikinci kandili olma özelliği taşıyan Miraç Kandili, İslam âlemi için büyük bir anlam ifade ediyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? İşte Diyanet takvimi ile 2025 kandil tarihleri!