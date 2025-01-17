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Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Diyanet takvimi ile 2025 kandil tarihleri
Giriş Tarihi: 17.01.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
11:04
Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Diyanet takvimi ile 2025 kandil tarihleri
İslam âlemi için büyük bir öneme sahip olan Miraç Kandili yaklaşıyor. Yılın ikinci kandilini idrak etmeye hazırlanan İslam alemi Diyanet'in takvimine odaklanıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Allah'a yükselişini simgeleyen bu kutlu gece, milyonlarca Müslüman tarafından dualarla ve ibadetlerle karşılanacak. Peki; Miraç Kandili ne zaman?