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KANDİL TARİHLERİ 2025: Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Diyanet takvimi ile Miraç Kandili tarihi
Giriş Tarihi: 18.01.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025
16:38
KANDİL TARİHLERİ 2025: Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Diyanet takvimi ile Miraç Kandili tarihi
Miraç Kandili, İslam dünyası için özel bir geceyi temsil ediyor. Müslümanlar, Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Allah'a yükseldiği bu mübarek geceyi ibadet ve dualarla idrak etmeye hazırlanıyor. Peki, 2025 Miraç Kandili ne zaman kutlanacak? İşte, Diyanet takvimi ile Miraç Kandili tarihi.