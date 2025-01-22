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DİYANET PAYLAŞTI! Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2025 Miraç Kandili tarihi
Giriş Tarihi: 22.01.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
12:42
DİYANET PAYLAŞTI! Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2025 Miraç Kandili tarihi
Müslümanlar için önemli bir geceyi işaret eden Miraç Kandili yaklaşıyor. Hz. Muhammed'in (S.A.V.) göğe yükseldiği geceyi anmak için Müslümanlar tarafından ibadet ve dualarla kutlanan bu mübarek gece Ocak ayında idrak edilecek. Hicri takvime göre Recep ayının 27. gecesinde kutlanan bu tarih 2025 Diyanet takvimi ie belirlendi. Peki; Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? İşte, tüm detaylar.