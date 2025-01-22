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Giriş Tarihi: 22.01.2025 12:42 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 12:42

DİYANET PAYLAŞTI! Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2025 Miraç Kandili tarihi

Müslümanlar için önemli bir geceyi işaret eden Miraç Kandili yaklaşıyor. Hz. Muhammed'in (S.A.V.) göğe yükseldiği geceyi anmak için Müslümanlar tarafından ibadet ve dualarla kutlanan bu mübarek gece Ocak ayında idrak edilecek. Hicri takvime göre Recep ayının 27. gecesinde kutlanan bu tarih 2025 Diyanet takvimi ie belirlendi. Peki; Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? İşte, tüm detaylar.

DİYANET PAYLAŞTI! Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2025 Miraç Kandili tarihi

Miraç Kandili yaklaşıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Allah'a yükseldiği ve Miraç mucizesinin yaşandığı bu özel gece bu sene Ocak ayında idrak edilecek. Duaların kabul olduğu, ibadetlerin artırıldığı ve manevi bir coşkunun yaşandığı bu zaman diliminde müslümanlar ibadetlerine yoğunlaşacak. Peki; Diyanet ile Miraç Kandili tarihi ne zaman, hangi gün? İşte, yanıtı.

DİYANET PAYLAŞTI! Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2025 Miraç Kandili tarihi

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2025?

Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili, her yıl Recep ayının 27. gecesi idrak ediliyor.

2025 Miraç Kandili 26 Ocak Pazar gününe denk geliyor.

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DİYANET PAYLAŞTI! Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2025 Miraç Kandili tarihi

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi'râc kelimesi "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" demektir. Terim olarak Hz. Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok "isrâ ve mi'rac" şeklinde geçerse de Türkçe'de mi'rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.

DİYANET PAYLAŞTI! Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2025 Miraç Kandili tarihi

İslâmî kaynaklarda genellikle ele alındığı şekliyle mi'rac hadisesi iki safhada meydana gelmiştir. Resûl-i Ekrem'in bir gece Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya yaptığı yolculuğa isrâ, oradan göklere yükselmesine mi'rac denilmiştir. Literatürdeki bu ayırım her iki terimin naslarda zikredilmesinden ileri gelmektedir.

DİYANET PAYLAŞTI! Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2025 Miraç Kandili tarihi

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
1 Ocak 2025 Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı
2 Ocak 2025 Perşembe Regaib Kandili
26 Ocak 2025 Pazar Miraç Kandili
13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili
1 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Başlangıcı
26 Mart 2025 Çarşamba Kadir Gecesi
29 Mart 2025 Cumartesi Arefe
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün
31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün
1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün
5 Haziran 2025 Perşembe Arefe
6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün
8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün
26 Haziran 2025 Perşembe Hicri Yılbaşı
5 Temmuz 2025 Cumartesi Aşure Günü
3 Eylül 2025 Çarşamba Mevlid Kandili
21 Aralık 2025 Pazar Üç Ayların Başlangıcı
25 Aralık Perşembe Regaib Kandili

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