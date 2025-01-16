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MİRAÇ KANDİLİ 2025 TARİHİ: Diyanet takvimi ile Miraç Kandili ne zaman, hangi gün, Recep ayının kaçıncı günü?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
10:19
MİRAÇ KANDİLİ 2025 TARİHİ: Diyanet takvimi ile Miraç Kandili ne zaman, hangi gün, Recep ayının kaçıncı günü?
İslam alemi yılın ikinci kandilini karşılamaya hazırlanıyor. Miraç Kandili tarihi için geri sayım başladı. Yükselme, göğe çıkma anlamlarına gelen bu özel gecede ibadetlerini eda etmek isteyenler Diyanet takvimi ile tarihlere odaklandı. Müslümanlar 5 özel gecede günün anlam ve önemine ait ibadetlerini gerçekleştiriyor. Peki; 2025 Miraç Kandili ne zaman, Recep ayının kaçıncı günü?