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Giriş Tarihi: 16.01.2025 10:19 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 10:19

MİRAÇ KANDİLİ 2025 TARİHİ: Diyanet takvimi ile Miraç Kandili ne zaman, hangi gün, Recep ayının kaçıncı günü?

İslam alemi yılın ikinci kandilini karşılamaya hazırlanıyor. Miraç Kandili tarihi için geri sayım başladı. Yükselme, göğe çıkma anlamlarına gelen bu özel gecede ibadetlerini eda etmek isteyenler Diyanet takvimi ile tarihlere odaklandı. Müslümanlar 5 özel gecede günün anlam ve önemine ait ibadetlerini gerçekleştiriyor. Peki; 2025 Miraç Kandili ne zaman, Recep ayının kaçıncı günü?

MİRAÇ KANDİLİ 2025 TARİHİ: Diyanet takvimi ile Miraç Kandili ne zaman, hangi gün, Recep ayının kaçıncı günü?

Miraç Kandili ne zaman 2025 yılı Diyanet dini günler takvimi ile sorgulanıyor. Ocak ayı içerisinde idrak edilecek bu özel gecede Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in göğe yükseldiğine inanılan gecede tövbe edip Allah'ın adını zikretmek oldukça önemli. İşte, Miraç Kandili tarihi...

MİRAÇ KANDİLİ 2025 TARİHİ: Diyanet takvimi ile Miraç Kandili ne zaman, hangi gün, Recep ayının kaçıncı günü?

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Hicri takvime göre Miraç Kandili Recep ayının 27. gecesi idrak ediliyor. Diyanet takvimine göre 2025 yılında kandil 26 Ocak Pazar gününe denk gelecek.

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MİRAÇ KANDİLİ 2025 TARİHİ: Diyanet takvimi ile Miraç Kandili ne zaman, hangi gün, Recep ayının kaçıncı günü?

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi'râc kelimesi "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" demektir. Terim olarak Hz. Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder.

MİRAÇ KANDİLİ 2025 TARİHİ: Diyanet takvimi ile Miraç Kandili ne zaman, hangi gün, Recep ayının kaçıncı günü?

Olay, Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok "isrâ ve mi'rac" şeklinde geçerse de Türkçe'de mi'rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.

MİRAÇ KANDİLİ 2025 TARİHİ: Diyanet takvimi ile Miraç Kandili ne zaman, hangi gün, Recep ayının kaçıncı günü?

İslâmî kaynaklarda genellikle ele alındığı şekliyle mi'rac hadisesi iki safhada meydana gelmiştir. Resûl-i Ekrem'in bir gece Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya yaptığı yolculuğa isrâ, oradan göklere yükselmesine mi'rac denilmiştir.

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