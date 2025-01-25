Miraç Kandili nedir? Miraç Kandil gecesi ne oldu? İşte anlamı, önemi ve faziletleri

MİRAÇ NE DEMEKTİR?

Sözlükte "yukarıya doğru çıkmak" anlamına gelen urûc kökünden türetilen mi'râc kelimesi, "yükselme aracı, merdiven" olarak tanımlanır. İslam terminolojisinde ise, Hz. Peygamber'in göğe yükselmesi ve Allah'ın katına çıkışı olarak kullanılır. Bu olay, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya doğru yapılan yolculuk ve oradan göğe yükselme şeklinde anlatılır. Kaynaklarda bu olay genellikle "İsra ve Mi'raç" olarak geçse de, Türkçede her iki olay da mi'raç kelimesiyle ifade edilir.