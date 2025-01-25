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Miraç Kandili nedir? Miraç Kandil gecesi ne oldu? İşte anlamı, önemi ve faziletleri
Giriş Tarihi: 25.01.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
12:36
Miraç Kandili nedir? Miraç Kandil gecesi ne oldu? İşte anlamı, önemi ve faziletleri
Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülüp oradan göğe yükseldiği mübarek gece 26 Ocak Pazar günü idrak ediliyor. İslam dünyasında manevi önemi büyük olan bu mübarek gece, her yıl Recep ayının 27. gecesinde dualar ve ibadetlerle karşılanıyor. "Yukarı çıkış, merdiven" anlamına gelen Miraç kelimesi, aynı zamanda Müslümanlar için Allah'a yakınlaşma yolunda önemli bir sembol taşır. Bu gece, rahmet, mağfiret ve ilahi huzurun derinden hissedildiği bir an olarak değerlendirilir. Peki, Miraç Kandili nedir bu gecede ne oldu? İşte anlamı, önemi ve faziletleri