Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Miraç Kandili nedir? Miraç Kandil gecesi ne oldu? İşte anlamı, önemi ve faziletleri
Giriş Tarihi: 25.01.2025 12:35 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 12:36

Miraç Kandili nedir? Miraç Kandil gecesi ne oldu? İşte anlamı, önemi ve faziletleri

Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülüp oradan göğe yükseldiği mübarek gece 26 Ocak Pazar günü idrak ediliyor. İslam dünyasında manevi önemi büyük olan bu mübarek gece, her yıl Recep ayının 27. gecesinde dualar ve ibadetlerle karşılanıyor. "Yukarı çıkış, merdiven" anlamına gelen Miraç kelimesi, aynı zamanda Müslümanlar için Allah'a yakınlaşma yolunda önemli bir sembol taşır. Bu gece, rahmet, mağfiret ve ilahi huzurun derinden hissedildiği bir an olarak değerlendirilir. Peki, Miraç Kandili nedir bu gecede ne oldu? İşte anlamı, önemi ve faziletleri

Miraç Kandili nedir? Miraç Kandil gecesi ne oldu? İşte anlamı, önemi ve faziletleri

Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kavuştuğu geceyi simgeler. Bu özel gece, Recep ayının 27. gecesinde İslam dünyasında büyük bir maneviyatla anılır. Miraç, Müslümanlar için ruhsal bir arınma ve ibadetlerini derinleştirme fırsatı sunar. Dua ve tövbelerin kabul olduğu bu gecenin anlamı ve önemi tüm İslam aileminde önem taşır. Peki, Miraç Kandili nedir bu gecede ne oldu?

Miraç Kandili nedir? Miraç Kandil gecesi ne oldu? İşte anlamı, önemi ve faziletleri

MİRAÇ NE DEMEKTİR?

Sözlükte "yukarıya doğru çıkmak" anlamına gelen urûc kökünden türetilen mi'râc kelimesi, "yükselme aracı, merdiven" olarak tanımlanır. İslam terminolojisinde ise, Hz. Peygamber'in göğe yükselmesi ve Allah'ın katına çıkışı olarak kullanılır. Bu olay, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya doğru yapılan yolculuk ve oradan göğe yükselme şeklinde anlatılır. Kaynaklarda bu olay genellikle "İsra ve Mi'raç" olarak geçse de, Türkçede her iki olay da mi'raç kelimesiyle ifade edilir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Miraç Kandili nedir? Miraç Kandil gecesi ne oldu? İşte anlamı, önemi ve faziletleri

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Recep ayının 27. gecesi, Miraç Gecesi olarak bilinir. Miraç kelimesi, "göğe yükselme" veya "yükselme" anlamlarını taşır. İsra ve Miraç olayı, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hicretinden 18 ay önce gerçekleşmiştir. Bu olay, Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gitmesi ve oradan Allah'ın huzuruna yükselmesi olarak tanımlanır. Bu gece, Peygamberimiz birçok manevi haller ve lütuflarla mükafatlandırılmış, hiç bir insanın ulaşamayacağı yüksek manevi düzeylere erişmiştir. Her yıl, bu özel gece Miraç Kandili olarak kutlanmaktadır.

Miraç Kandili nedir? Miraç Kandil gecesi ne oldu? İşte anlamı, önemi ve faziletleri

MİRAÇ GECESİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ

Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesinde idrak edilen, rahmet ve hikmet dolu bir gecedir. Bu gece, Hz. Peygamber'in Mescid-i Aksa'dan göğe yükselerek Allah'tan vahiy aldığı anı simgeler. Miraç hadisesinin müjdesi, Allah'a şirk koşmayanların günahlarının affedilmesi ve nihayetinde cennete kavuşacaklarıdır. Bu özel gece, Müslümanlar için manevi bir arınma ve yüksek sevap kazanma fırsatıdır.

Miraç Kandili nedir? Miraç Kandil gecesi ne oldu? İşte anlamı, önemi ve faziletleri

Miraç, Allah'ın çağrısına yanıt vererek, her adımda O'na daha da yakınlaşmaktır. Bu, maddi dünyadan sıyrılıp manevi boyuta yönelmek ve geçici olandan vazgeçip kalıcı olanla birleşmektir. İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesinde Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, ardından göklere ve ilahi huzura doğru yol almıştır. Bu kutsal yolculuk sırasında Hazreti Muhammed, "Burak" adlı özel bir binekle seyahat etmiştir.

SON DAKİKA