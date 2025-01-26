Haberler
Yaşam
Miraç Kandili nedir? Miraç Kandili gecesi ne oldu, anlamı, önemi ve faziletleri neler?
Giriş Tarihi: 26.01.2025 08:59
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
08:59
Miraç Kandili nedir? Miraç Kandili gecesi ne oldu, anlamı, önemi ve faziletleri neler?
Recep ayının 27. gecesi olan Miraç Kandili, Müslümanlar için büyük bir anlam ve öneme sahiptir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı dini günler takvimine göre, bu yıl Miraç Kandili 26 Ocak Pazar akşamını 27 Ocak Pazartesi sabahına bağlayan gece idrak edilecek. Bu mübarek gece yaklaşırken, Miraç Kandili'nin İslam dünyasındaki manası bir kez daha gündemdeki yerini aldı. Peki, Miraç Kandili nedir, Miraç Kandili gecesi ne oldu, anlamı, önemi ve faziletleri neler?