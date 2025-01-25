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MİRAÇ KANDİLİ ORUCU: Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu, farz mı, nasıl niyet edillir?
Giriş Tarihi: 25.01.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
14:23
Miraç Kandili orucu, mübarek üç aylardaki manevi bereketten faydalanmak isteyenler tarafından yerine getirilecek. Müslümanlar, bu özel günün yaklaşmasıyla birlikte bu önemli günü salih amellerle geçirmek isteyen İslam alemi hazırlıklarına başladı. Recep ayının 27. gecesinde idrak edilen bu mübarek kandil gününde oruç ibadetini yerine getirmek, kişinin manevi derecesini yükseltecek en hayırlı amellerden biridir. Peki, Miraç Kandili orucu nasıl tutulur, sevabı nedir ve niyet nasıl edilir?