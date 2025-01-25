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Haberler Yaşam MİRAÇ KANDİLİ ORUCU: Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu, farz mı, nasıl niyet edillir?
Giriş Tarihi: 25.01.2025 14:21 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 14:23

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU: Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu, farz mı, nasıl niyet edillir?

Miraç Kandili orucu, mübarek üç aylardaki manevi bereketten faydalanmak isteyenler tarafından yerine getirilecek. Müslümanlar, bu özel günün yaklaşmasıyla birlikte bu önemli günü salih amellerle geçirmek isteyen İslam alemi hazırlıklarına başladı. Recep ayının 27. gecesinde idrak edilen bu mübarek kandil gününde oruç ibadetini yerine getirmek, kişinin manevi derecesini yükseltecek en hayırlı amellerden biridir. Peki, Miraç Kandili orucu nasıl tutulur, sevabı nedir ve niyet nasıl edilir?

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU: Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu, farz mı, nasıl niyet edillir?

Miraç Kandili'nde oruç tutmanın fazileti merak konusu oldu. Recep ayının 27. gecesine denk gelen bu mübarek gecede, Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)'e İlahi sırlar gösterilmiş, vahye muhatap olmuş ve müminlere beş vakit namaz farz kılınmıştır.Bu mübarek gece ibadetlerini yerine getirmek isteyenler hazırlıklarına başladı. Peki, Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu, sevabı nedir?

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU: Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu, farz mı, nasıl niyet edillir?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklarda, Miraç Kandili'ne özel bir oruç ibadeti olmadığı belirtilse de, bu anlamlı günün gündüzünde oruç tutup gecesini ibadet ve dualarla geçirmek, İslam âlimleri tarafından manevi olarak değerli görülmüştür. Özellikle Receb ayının 27. günü olması sebebiyle, bu mübarek zamanda yapılan her ibadetin Allah katında büyük sevap taşıdığı ifade edilmektedir.

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MİRAÇ KANDİLİ ORUCU: Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu, farz mı, nasıl niyet edillir?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU: Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu, farz mı, nasıl niyet edillir?

MİRAÇ KANDİLİNDE KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?
Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır.

Bu kapsamda kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir. Yani Miraç Kandilinin gündüzünde ve 1 gün öncesi ya da sonrasında da oruç tutulabilir.

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU: Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu, farz mı, nasıl niyet edillir?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE YAPILABİLECEK İBADETLER NELERDİR?
Miraç Gecesi: Receb ayinin 27.nci gecesidir. Yatsi namazindan sonra 12 rek'at namaz kilinir. 2 rek'atte bir selâm verilir. Her rek'atte 1 Fâtiha-i Serîfe, 10 Ihlâs-i Serîf okunur. Namazdan sonra; 100 defa"Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunur.

10 gün 100 defa "Sübhanallahü hayyül Kayyum"

10 gün 100 defa "Sübhanallahü ehadüs Samed"

10 gün 100 defa "Sübhanallahü gafurur Rahiym" zikirlerini yapmak müstehaptir.

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