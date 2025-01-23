MİRAÇ KANDİLİ TARİHİ 2025: Diyanet Takvimi ile Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek, anlam ve önemi nedir?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Miraç Kandili'nde oruç tutmak, İslam alimleri tarafından önerilen bir ibadettir. Bu özel günde, farz ve nafile ibadetlere dikkat edilmesi tavsiye edilir. Oruç da bu ibadetlerden biridir.

Peygamber Efendimiz, "Recep ayında oruç tutan bir kimse, Allah Teâlâ'dan üç önemli lütuf ve inayetle ödüllendirilir. Bunlardan biri, Allah'ın geçmiş günahlarını affetmesi; ikincisi, bu kişi için hayatında koruyuculuğun sağlanması; üçüncüsü ise, mahşer günü susuzluktan emin olmasıdır." (Gunye 1/181-182) buyurmuştur.

Miraç Kandili'nde oruç tutmak, Kur'an-ı Kerim'de farz olarak belirtilmemekle birlikte, nafile oruç olarak tutulabilir. Bu nedenle, Miraç Kandili'nde oruç tutmak isteyen herkes bu ibadeti gerçekleştir