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Giriş Tarihi: 23.01.2025 11:49 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:49

MİRAÇ KANDİLİ TARİHİ 2025: Diyanet Takvimi ile Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek, anlam ve önemi nedir?

2025 yılındaki Miraç Kandili, Müslümanlar tarafından merakla beklenen önemli dini günlerden biri olarak gündeme geldi. Her yıl olduğu gibi, bu sene de Miraç Kandili'ni ihya etmek isteyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılına ait dini günler takvimini arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, 2025 Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?

MİRAÇ KANDİLİ TARİHİ 2025: Diyanet Takvimi ile Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek, anlam ve önemi nedir?

2025 yılı için Miraç Kandili'ne sayılı günler kaldı. İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan kandil geceleri, dua ve ibadetlerle idrak ediliyor. Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Miraç'a yükseldiği geceyi anmak için kutlanıyor. Peki, 2025 Miraç Kandili hangi tarihe denk geliyor? İşte, ayrıntılar...

MİRAÇ KANDİLİ TARİHİ 2025: Diyanet Takvimi ile Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek, anlam ve önemi nedir?

MİRAÇ KANDİLİ 2025 NE ZAMAN?
2025 Miraç Kandili'nin tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler takvimiyle netleşti. Buna göre, Miraç Kandili, 26 Ocak 2025 Pazar günü kutlanacak.

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MİRAÇ KANDİLİ TARİHİ 2025: Diyanet Takvimi ile Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek, anlam ve önemi nedir?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?
Miraç Kandili'nde oruç tutmak, İslam alimleri tarafından önerilen bir ibadettir. Bu özel günde, farz ve nafile ibadetlere dikkat edilmesi tavsiye edilir. Oruç da bu ibadetlerden biridir.

Peygamber Efendimiz, "Recep ayında oruç tutan bir kimse, Allah Teâlâ'dan üç önemli lütuf ve inayetle ödüllendirilir. Bunlardan biri, Allah'ın geçmiş günahlarını affetmesi; ikincisi, bu kişi için hayatında koruyuculuğun sağlanması; üçüncüsü ise, mahşer günü susuzluktan emin olmasıdır." (Gunye 1/181-182) buyurmuştur.

Miraç Kandili'nde oruç tutmak, Kur'an-ı Kerim'de farz olarak belirtilmemekle birlikte, nafile oruç olarak tutulabilir. Bu nedenle, Miraç Kandili'nde oruç tutmak isteyen herkes bu ibadeti gerçekleştir

MİRAÇ KANDİLİ TARİHİ 2025: Diyanet Takvimi ile Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek, anlam ve önemi nedir?

MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?
Miraç Kandili, İslam dünyasında her yıl Recep ayının 27. gecesinde idrak edilen ve Hz. Muhammed'in göğe yükseldiği geceyi simgeleyen kutsal bir gündür. Bu özel gece, İslam inancına göre Hz. Muhammed'in Allah'a yakınlık kazanmak üzere Miraç'a yükseldiği, gökleri ve öteki âlemleri gördüğü, Allah ile özel bir iletişime geçtiği rivayetlerine dayanır.

MİRAÇ KANDİLİ TARİHİ 2025: Diyanet Takvimi ile Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek, anlam ve önemi nedir?

Miraç olayının en bilinen yönlerinden biri, Peygamber Efendimizin göğe yükseldiği sırada Allah tarafından Müslümanlara beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Başlangıçta 50 vakit olarak belirlenen namaz, Hz. Musa'nın Peygamber Efendimize tavsiyesiyle ve Allah'ın izniyle beş vakte indirilmiştir. Miraç, İslam tarihinde hem manevi bir yolculuk hem de Allah ile doğrudan bir iletişimin simgesidir. Bu gece, Müslümanlar için dua, ibadet ve tövbe ile Allah'a yakınlaşmak için bir fırsat olarak kabul edilir.

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