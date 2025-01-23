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MİRAÇ KANDİLİ TARİHİ 2025: Diyanet Takvimi ile Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek, anlam ve önemi nedir?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
11:49
MİRAÇ KANDİLİ TARİHİ 2025: Diyanet Takvimi ile Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek, anlam ve önemi nedir?
2025 yılındaki Miraç Kandili, Müslümanlar tarafından merakla beklenen önemli dini günlerden biri olarak gündeme geldi. Her yıl olduğu gibi, bu sene de Miraç Kandili'ni ihya etmek isteyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılına ait dini günler takvimini arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, 2025 Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?