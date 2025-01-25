Haberler
Yaşam
Miraç Kandili tesbihleri ve zikirleri: Diyanet ile Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler, ne çekilir?
Giriş Tarihi: 25.01.2025 22:24
Miraç Kandili tesbihleri ve zikirleri: Diyanet ile Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler, ne çekilir?
Yılın ikinci kandil gecesi 26 Ocak 2025 Pazar günü idrak ediliyor. İbadet planlarını çıkaran İslam alemi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in göğe yükselme hadisesiyle simgelenen bu özel gecede Miraç Kandili tesbihleri ve zikirleri ile Allah'ın ismini zikrediyor. Müslümanlar Diyanet kaynakları ile bu geceyi nasıl anlamına ve önemine uygun geçireceğini sorguluyor. Peki; Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler, Miraç Gecesi ne çekilir?