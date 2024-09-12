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Giriş Tarihi: 12.09.2024 06:33 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 06:33

Türkiye güzeli belli oldu! Miss Turkey 2024 birincisi kim oldu, tacı takan güzel hangisi?

Miss Turkey 2024'de Türkiye Güzeli olmak için mücadele eden 20 aday bugün podyuma çıktı. İstanbul Haliç'te bulunan bir otelde düzenlenen yarışma büyük bir heyecana sahne oldu. Türkiye'nin en güzel kızı ünvanını almak için yarışan 20 finalist arasından birinci seçilerek tacın yeni sahibi olarak ülkemizi Miss World'de teslim etmeye hak kazanan ismin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Miss Turkey birincisi kim oldu, hangi isim? Türkiye'nin en güzel kızı kim oldu?

Türkiye güzeli belli oldu! Miss Turkey 2024 birincisi kim oldu, tacı takan güzel hangisi?

Bu akşam İstanbul Haliç'teki bir otelde düzenlenen Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasında, 20 finalist, Türkiye'nin en güzel kızı ünvanı için kıyasıya yarıştı. Peki, Miss Turkey birincisi kim oldu? İşte Türkiye'nin en güzel kızı...

Türkiye güzeli belli oldu! Miss Turkey 2024 birincisi kim oldu, tacı takan güzel hangisi?

Gecede, jüriyi; Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erbek gibi Türkiye eski güzelleri oluşturdu.

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Türkiye güzeli belli oldu! Miss Turkey 2024 birincisi kim oldu, tacı takan güzel hangisi?

İdil Bilgen, 20 finalisti geride bırakarak 2024'ün kraliçesi seçildi.

Türkiye güzeli belli oldu! Miss Turkey 2024 birincisi kim oldu, tacı takan güzel hangisi?

İDİL BİLGEN KİMDİR?

İdil Bilgen, 24 yaşında ve 1.80 cm boyunda.

11 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazandı.

Türkiye güzeli belli oldu! Miss Turkey 2024 birincisi kim oldu, tacı takan güzel hangisi?

TIP FAKÜLTESİ MEZUNU!

1.80 boyundaki, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.

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