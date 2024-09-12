Giriş Tarihi: 12.09.2024 06:33
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
06:33
Türkiye güzeli belli oldu! Miss Turkey 2024 birincisi kim oldu, tacı takan güzel hangisi?
Miss Turkey 2024'de Türkiye Güzeli olmak için mücadele eden 20 aday bugün podyuma çıktı. İstanbul Haliç'te bulunan bir otelde düzenlenen yarışma büyük bir heyecana sahne oldu. Türkiye'nin en güzel kızı ünvanını almak için yarışan 20 finalist arasından birinci seçilerek tacın yeni sahibi olarak ülkemizi Miss World'de teslim etmeye hak kazanan ismin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Miss Turkey birincisi kim oldu, hangi isim? Türkiye'nin en güzel kızı kim oldu?