Miss Turkey birincisi Nursena Say kimdir, mesleği nedir? Nursena Say kaç yaşında, boyu kaç ve nereli?

Türkiye'nin en güzel kızlarının seçildiği Miss Turkey 2022, 20 Eylül Salı akşamı gerçekleştirildi. 20 finalist, Türkiye'nin en güzel kızı olmak için podyuma çıktı ve gecenin sonunda birinci belli oldu. 19 numarayla yarışan Nursena Say, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. Akabinde Miss Turkey birincisi Nursena Say ile ilgili bilgiler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Nursena Say kimdir, kaç yaşında? Nursena Say nereli, boyu ve kilosu kaç, Instagram kullanıcı adı nedir? İşte Miss Turkey birincisi Nursena Say'ın biyografisi...