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Haberler Yaşam Miss Turkey birincisi Nursena Say kimdir, mesleği nedir? Nursena Say kaç yaşında, boyu kaç ve nereli?
Giriş Tarihi: 21.09.2022 10:20 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 10:20

Miss Turkey birincisi Nursena Say kimdir, mesleği nedir? Nursena Say kaç yaşında, boyu kaç ve nereli?

Türkiye'nin en güzel kızlarının seçildiği Miss Turkey 2022, 20 Eylül Salı akşamı gerçekleştirildi. 20 finalist, Türkiye'nin en güzel kızı olmak için podyuma çıktı ve gecenin sonunda birinci belli oldu. 19 numarayla yarışan Nursena Say, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. Akabinde Miss Turkey birincisi Nursena Say ile ilgili bilgiler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Nursena Say kimdir, kaç yaşında? Nursena Say nereli, boyu ve kilosu kaç, Instagram kullanıcı adı nedir? İşte Miss Turkey birincisi Nursena Say'ın biyografisi...

Miss Turkey birincisi Nursena Say kimdir, mesleği nedir? Nursena Say kaç yaşında, boyu kaç ve nereli?

Türkiye'nin en güzel kızı belli oldu! Jüri koltuğunda Demet Şener ve Pınar Altuğ gibi isimlerin oturduğu Miss Turkey 2022, 20 Eylül Salı akşamı düzenlendi ve gecenin sonunda 20 finalist arasından bir kişi birinci oldu. Yarışmada 19 numarayla yer alan Nursena Say, Miss Turkey 2022 finalinde birinci seçildi. Bu gelişme sonrası Miss Turkey birincisi Nursena Say ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Vatandaşlar, "Nursena Say kimdir, kaç yaşında, nereli?" şeklindeki sorular ile araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Nursena Say kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir, boyu kaç? İşte, Miss Turkey birincisi Nursena Say hakkında tüm bilinenler…

Miss Turkey birincisi Nursena Say kimdir, mesleği nedir? Nursena Say kaç yaşında, boyu kaç ve nereli?

NURSENA SAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NEDİR, BOYU KAÇ?

Miss Turkey birincisi Nursena Say hayatı ve biyografisi ile ilgili tüm bilgileri sizler için derledik.İşte merak konusu olan Miss Turkey birincisi Nursena Say kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne sorularının yanıtları;

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Miss Turkey birincisi Nursena Say kimdir, mesleği nedir? Nursena Say kaç yaşında, boyu kaç ve nereli?

NURSENA SAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Nursena Say, 24 yaşındadır ve Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezundur.

Miss Turkey birincisi Nursena Say kimdir, mesleği nedir? Nursena Say kaç yaşında, boyu kaç ve nereli?

NURSENA SAY MESLEĞİ NEDİR?

1 yıllık mimarlık deneyimi olduğunu belirten Say, öğrencilik döneminde oyunculuk ve modellik yaptığını ifade etmiştir.

İlk amacının okumak olduğunu ve rol modelinin de Azra Akın olduğunu dile getirmiştir.

Miss Turkey birincisi Nursena Say kimdir, mesleği nedir? Nursena Say kaç yaşında, boyu kaç ve nereli?

NURSENA SAY BOYU KAÇ?

Miss Turkey 2022 birincisi seçilen Nursena Say'ın boyu 1.80'dir.

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