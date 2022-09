Miss Turkey birincisi Nursena Say kimdir, mesleği nedir? Nursena Say kaç yaşında, boyu kaç ve nereli?

Türkiye'nin en güzel kızı belli oldu! Jüri koltuğunda Demet Şener ve Pınar Altuğ gibi isimlerin oturduğu Miss Turkey 2022, 20 Eylül Salı akşamı düzenlendi ve gecenin sonunda 20 finalist arasından bir kişi birinci oldu. Yarışmada 19 numarayla yer alan Nursena Say, Miss Turkey 2022 finalinde birinci seçildi. Bu gelişme sonrası Miss Turkey birincisi Nursena Say ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Vatandaşlar, "Nursena Say kimdir, kaç yaşında, nereli?" şeklindeki sorular ile araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Nursena Say kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir, boyu kaç? İşte, Miss Turkey birincisi Nursena Say hakkında tüm bilinenler…