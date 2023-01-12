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Haberler Yaşam MİT yalanıyla liseli kıza tecavüzde çarpıcı gelişme: Dini nikahın kıyıldığı okulun müdürü…
Giriş Tarihi: 12.01.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 09:18

MİT yalanıyla liseli kıza tecavüzde çarpıcı gelişme: Dini nikahın kıyıldığı okulun müdürü…

İğrenç olay Konya'da yaşanmıştı. Lise öğrencisi G.A.'nın (17), 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırılıp, elektrik ustası Ahmet Mandal'ın (35) cinsel istismarına uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dini nikahın kıyıldığı okulun müdürü Asuman Sahar Koleri de tutuklandı.

MİT yalanıyla liseli kıza tecavüzde çarpıcı gelişme: Dini nikahın kıyıldığı okulun müdürü…

Lise müdürü Harun Avcu, geçen yıl kasım ayında son sınıfta okuyan G.A. isimli kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diyerek kandırıp, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırdı.

MİT yalanıyla liseli kıza tecavüzde çarpıcı gelişme: Dini nikahın kıyıldığı okulun müdürü…

Mandal, iddiaya göre; G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın durumu anlatması ile ailesi şikayetçi oldu. Kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp 25 Kasım'da 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

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MİT yalanıyla liseli kıza tecavüzde çarpıcı gelişme: Dini nikahın kıyıldığı okulun müdürü…

1 ÖĞRENCİ DAHA ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU
G.A.'nın ailesinin avukatı Mehmet Onur Güleç, geçen aralık ayında okul müdürleri Harun Avcu ve Asuman Sahar Koleri ile diğer şüphelilerin tutuklanması için savcılığa talepte bulundu.

MİT yalanıyla liseli kıza tecavüzde çarpıcı gelişme: Dini nikahın kıyıldığı okulun müdürü…

Talebin kabul edilmesinin ardından G.A.'nın okuduğu lisenin müdürü Harun Avcu, odasında G.A. ile Mandal'ın dini nikahının kıyıldığı okulun müdürü Asuman Sahar Koleri, eşi M.K. ile Mandal'ın koruması olarak tanıttığı A.A., 15 Aralık'ta yeniden gözaltına alındı. Harun Avcu tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında birçok kişinin ifadesine başvuruldu.

MİT yalanıyla liseli kıza tecavüzde çarpıcı gelişme: Dini nikahın kıyıldığı okulun müdürü…

Aynı okulda eğitim gören K.K. adlı kız öğrenci de Ahmet Mandal'ın tacize uğradığını iddia ederek, şikayetçi oldu. G.A.'nın arkadaşı K.K.'nin ifadesinde, "Ahmet Mandal, 'Seni MİT'e alacağız' diyerek benimle yakınlık kurdu. 'Seni seviyorum' diyerek sarılıp öptü" dedi.


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