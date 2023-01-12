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MİT yalanıyla liseli kıza tecavüzde çarpıcı gelişme: Dini nikahın kıyıldığı okulun müdürü…
Giriş Tarihi: 12.01.2023 09:18
Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
09:18
MİT yalanıyla liseli kıza tecavüzde çarpıcı gelişme: Dini nikahın kıyıldığı okulun müdürü…
İğrenç olay Konya'da yaşanmıştı. Lise öğrencisi G.A.'nın (17), 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırılıp, elektrik ustası Ahmet Mandal'ın (35) cinsel istismarına uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dini nikahın kıyıldığı okulun müdürü Asuman Sahar Koleri de tutuklandı.