Giriş Tarihi: 14.08.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
12:00
Mizantropi nedir, ne demek, neden olur? Mizantropi belirtileri ve tedavisi gündemde!
Eskişehir'de 18 yaşındaki Arda K. isimli caninin 5 kişiyi bıçaklamasındaki olayda gelişmeler takip edilmeye devam ediyor. Tutuklanarak cezaevine gönderilen saldırganla birlikte Mizantropi de gündeme geldi. Terimi görenler Mizantropi nedir, ne demek, neden olur gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Kısaca 'insan sevmeme' 'insandan kaçma' gibi kalıplarla açıklanan bu psikolojik durum hakkında çeşitli bilgiler mevcut. İşte, Mizantropi belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilenler...