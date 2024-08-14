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Giriş Tarihi: 14.08.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 12:00

Mizantropi nedir, ne demek, neden olur? Mizantropi belirtileri ve tedavisi gündemde!

Eskişehir'de 18 yaşındaki Arda K. isimli caninin 5 kişiyi bıçaklamasındaki olayda gelişmeler takip edilmeye devam ediyor. Tutuklanarak cezaevine gönderilen saldırganla birlikte Mizantropi de gündeme geldi. Terimi görenler Mizantropi nedir, ne demek, neden olur gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Kısaca 'insan sevmeme' 'insandan kaçma' gibi kalıplarla açıklanan bu psikolojik durum hakkında çeşitli bilgiler mevcut. İşte, Mizantropi belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilenler...

Mizantropi nedir, ne demek, neden olur? Mizantropi belirtileri ve tedavisi gündemde!

Mizantropi nedir sorusu gündemdeki yerini aldı. Eskişehir'de yaşanan durum sonrası gündeme gelen bu psikolojik rahatsızlığa sahip kişiler 'mizantrop' ya da 'mizantropist' olarak adlandırılıyor. Son dönemde gençleri tehdit eden bu rahatsızlığın narsistlikle birlikte ortaya çıktığı düşünülenler arasında. Peki; Mizantropi belirtileri nedir, neden olur, tedavisi var mı?

Mizantropi nedir, ne demek, neden olur? Mizantropi belirtileri ve tedavisi gündemde!

ESKİŞEHİR'DEKİ SALDIRI OLAYIYLA GÜNDEMDE!

Eskişehir'de yaşanan olayda 18 yaşındaki Arda K.'nin oynadığı oyunlardan etkilenerek 5 kişiyi yaralaması olayı gündemden düşmüyor.

Başına kask, yüzüne maske takan saldırgan önüne gelen herkese bıçakla saldırdı.

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Mizantropi nedir, ne demek, neden olur? Mizantropi belirtileri ve tedavisi gündemde!

Olay sonrası tutuklanan Arda K.'nin ifadesinde yer alanlardan da hareketle Mizantropi gündeme geldi.

Mizantropi nedir, ne demek, neden olur? Mizantropi belirtileri ve tedavisi gündemde!

MİZANTROPİ NEDİR?

Mizantropi sözlük anlamıyla "insanlardan nefret etmek, ürkmek veya sevmemek" anlamına gelir. Bu görüş ve düşüncelerin etkin olduğu kimselere ise mizantrop veya mizantropist denir.

Mizantropi nedir, ne demek, neden olur? Mizantropi belirtileri ve tedavisi gündemde!

İnsanın doğasına ve eylemlerine karşı nefret beslemekle açıklanan psikolojik rahatsızlığın birçok nedeni olabilir.

'Mizantropi neden olur?' sorusuna yanıt arayanlar birçok farklı terimle karşılaşabilir. Uzman Klinik Psikolog Aysu Çelenoğlu'nun anlattığı üzere "Mizantropinin birçok sebebi olabilir. Özellikle çocukluk dönemi travmalarının, yetişkinlik döneminde bazı ruhsal hastalıklara yol açtığı bilinmektedir. Yaşanılan travma sonucunda kişi; insanlardan uzak durmaya, nefret etmeye ve onlara güvenmemeye yönelik negatif belirtiler gösterebilir. Yine çocukluk döneminde; yeterince ebeveyn sevgisi görememiş ve ihtiyaçları giderilmemiş kişiler, duygusal açıdan bir denge oluşturamazlar ve kendilerini ifade etmekte güçlük yaşarlar. Bu durum, mizantropiye sebep olabilir."

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