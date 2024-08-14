Mizantropi nedir, ne demek, neden olur? Mizantropi belirtileri ve tedavisi gündemde!

İnsanın doğasına ve eylemlerine karşı nefret beslemekle açıklanan psikolojik rahatsızlığın birçok nedeni olabilir.

'Mizantropi neden olur?' sorusuna yanıt arayanlar birçok farklı terimle karşılaşabilir. Uzman Klinik Psikolog Aysu Çelenoğlu'nun anlattığı üzere "Mizantropinin birçok sebebi olabilir. Özellikle çocukluk dönemi travmalarının, yetişkinlik döneminde bazı ruhsal hastalıklara yol açtığı bilinmektedir. Yaşanılan travma sonucunda kişi; insanlardan uzak durmaya, nefret etmeye ve onlara güvenmemeye yönelik negatif belirtiler gösterebilir. Yine çocukluk döneminde; yeterince ebeveyn sevgisi görememiş ve ihtiyaçları giderilmemiş kişiler, duygusal açıdan bir denge oluşturamazlar ve kendilerini ifade etmekte güçlük yaşarlar. Bu durum, mizantropiye sebep olabilir."