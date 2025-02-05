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Motokurye Samet Özgül davasında çarpıcı gelişme: Acılı aile Yargıtay’ın o kararı ile yıkıldı!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
09:37
Motokurye Samet Özgül davasında çarpıcı gelişme: Acılı aile Yargıtay’ın o kararı ile yıkıldı!
Ankara'da 28 yaşındaki motokurye Samet Özgül, 2022 yılında yol verme sebebiyle tartıştığı araç sürücüsü ve yakındaki iki kişinin saldırısına uğradı. Bıçaklanan Özgül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin, sanıklar hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye yardım" suçundan verilen cezayı bozması sonrası çarpıcı bir gelişme yaşandı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin onama kararı sonrası bir kez daha yıkılan Özgül Ailesi, "Yargıtay 1. Ceza dairesi elini vicdanına koysun. Bu istemi kabul etmiyoruz" ifadesini kullandı.