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Haberler Yaşam Motokurye Samet Özgül davasında çarpıcı gelişme: Acılı aile Yargıtay’ın o kararı ile yıkıldı!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 09:37 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 09:37

Motokurye Samet Özgül davasında çarpıcı gelişme: Acılı aile Yargıtay’ın o kararı ile yıkıldı!

Ankara'da 28 yaşındaki motokurye Samet Özgül, 2022 yılında yol verme sebebiyle tartıştığı araç sürücüsü ve yakındaki iki kişinin saldırısına uğradı. Bıçaklanan Özgül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin, sanıklar hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye yardım" suçundan verilen cezayı bozması sonrası çarpıcı bir gelişme yaşandı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin onama kararı sonrası bir kez daha yıkılan Özgül Ailesi, "Yargıtay 1. Ceza dairesi elini vicdanına koysun. Bu istemi kabul etmiyoruz" ifadesini kullandı.

Kerim CENGİL
Motokurye Samet Özgül davasında çarpıcı gelişme: Acılı aile Yargıtay’ın o kararı ile yıkıldı!

Ankara'nın Etlik semtinde 5 Kasım 2022'de 28 yaşındaki motokurye Samet Özgül, motosikletiyle seyir halindeyken hafif ticari aracın sürücüsü ile yol verme sebebiyle tartıştı. Araçtan inen 3 kişi, Özgül'e saldırdı. Darp edilerek bıçaklanan genç, ağır yaralandı.

Motokurye Samet Özgül davasında çarpıcı gelişme: Acılı aile Yargıtay’ın o kararı ile yıkıldı!

Kendi imkânıyla hastaneye giden Özgül, hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Motokurye Samet Özgül davasında çarpıcı gelişme: Acılı aile Yargıtay’ın o kararı ile yıkıldı!

Özgül, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı Olay sonrası Özgül'e bıçakla saldıran Halil İbrahim Demirci ile aynı araçtaki Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz gözaltına alınmış, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sanıklar hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından dava açmıştı.

Motokurye Samet Özgül davasında çarpıcı gelişme: Acılı aile Yargıtay’ın o kararı ile yıkıldı!

İSTİNAFIN KARARI AİLEYİ YIKTI

Dava dosyasında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin sanıklar Bülent Açıkgöz ve Mustafa Demirci hakkında verdiği "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 12'şer yıl hapis cezası kararını bozdu.

Motokurye Samet Özgül davasında çarpıcı gelişme: Acılı aile Yargıtay’ın o kararı ile yıkıldı!

Kararda, Açıkgöz ve Demirci hakkında "şüpheden sanık yararlanır" ilkesiyle yerel mahkemenin verdiği cezayı bozarak beraatlerine karar verdi. İstinaf, yerel mahkemenin tutuklu sanık Halil İbrahim Demirci hakkında "kasten öldürme" suçundan verdiği müebbet hapis cezasını bozarak, yine "kasten öldürme" suçundan takdir indirimi uygulayarak 25 yıl hapis cezası verdi.

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