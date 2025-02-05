Motokurye Samet Özgül davasında çarpıcı gelişme: Acılı aile Yargıtay’ın o kararı ile yıkıldı!

Özgül, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı Olay sonrası Özgül'e bıçakla saldıran Halil İbrahim Demirci ile aynı araçtaki Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz gözaltına alınmış, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sanıklar hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından dava açmıştı.