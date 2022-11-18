MSB Astsubay alımı başvuru ekranı: e-Devlet Muvazzaf 2022 Astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Adaylar ön başvurularını 27 Kasım 2022 (saat 23.59'a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yapacaklar.

Şahsen, postayla, dilekçe ile veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

(a) Muvazzaf astsubay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nun 68'inci maddesi, Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği 6'ncı maddesi ile Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğin 40'ıncı maddesinde düzenlenmiş olan nitelikleri taşımaktır. Bunlar:

(I) Türk vatandaşı olmak.

(II) Hakkında yedek subay/astsubay olamaz kararı bulunmamak.

(III) Askeri okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkartma cezası almamış olmak.

(IV) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak.