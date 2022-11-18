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Giriş Tarihi: 18.11.2022 11:28 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 11:31

MSB Astsubay alımı başvuru ekranı: e-Devlet Muvazzaf 2022 Astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

MSB Muvazzaf Astsubay alımı başvuruları başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde istihdam etmek isteyen vatandaşlar bu noktada "2022 Astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçlar ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Duyuru; Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi siteden yayınlandı. Başvuru tarihleri ve şartlarının de yer aldığı duyuruyla beraber gözler şimdi başvuruların yapıldığı ekranında. Peki, 2022 Muvazzaf 2022 Astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte tüm bu detaylar.

MSB Astsubay alımı başvuru ekranı: e-Devlet Muvazzaf 2022 Astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde istihdam etmek isteyen binlerce aday muvazzaf astsubay alımı başvuru işlemleri öncesinde detayları merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı MSB, resmi sitesi üzerinden tüm bu detayları paylaştı. Hal böyleyken ise "2022 Astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçlar ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Başvurular, 27 Kasım tarihinde sona erecek. Adaylar sisteme e-Devlet şifresiyle giriş yapacak. Peki, 2022 Astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte tüm bu detaylar.

MSB Astsubay alımı başvuru ekranı: e-Devlet Muvazzaf 2022 Astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde istihdam edilecek olan muvazzaf astsubay alımı başvuru işlemleri personeltemin.msb.gov internet adresinden e-devlet şifresi ile gerçekleşecek.

Başvuru işlemleri 27 Kasım tarihinde son bulacak. Muvazzaf astsubay alımı başvuru şartları, fiziki sınav ve mülakat sınavı bilgileri kılavuz üzerinden öğrenilecek.

ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

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MSB Astsubay alımı başvuru ekranı: e-Devlet Muvazzaf 2022 Astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Adaylar ön başvurularını 27 Kasım 2022 (saat 23.59'a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yapacaklar.

Şahsen, postayla, dilekçe ile veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

(a) Muvazzaf astsubay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nun 68'inci maddesi, Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği 6'ncı maddesi ile Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğin 40'ıncı maddesinde düzenlenmiş olan nitelikleri taşımaktır. Bunlar:

(I) Türk vatandaşı olmak.

(II) Hakkında yedek subay/astsubay olamaz kararı bulunmamak.

(III) Askeri okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkartma cezası almamış olmak.

(IV) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak.

MSB Astsubay alımı başvuru ekranı: e-Devlet Muvazzaf 2022 Astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

(V) Sözleşmeli er/erbaş veya bunların adayı iken sözleşmesi idarece feshedilmemiş olmak.

(VI) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

(VII)Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş veya hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile herhangi bir suçtan hükümlü bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.

(VIII)Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş,

MSB Astsubay alımı başvuru ekranı: e-Devlet Muvazzaf 2022 Astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka karşı işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, gayri tabii mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından dolayı hakkında hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma ya da kovuşturma devam etmiyor olmak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

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