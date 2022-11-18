MSB Astsubay alımı başvuru ekranı: e-Devlet Muvazzaf 2022 Astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

MSB Muvazzaf Astsubay alımı başvuruları başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde istihdam etmek isteyen vatandaşlar bu noktada "2022 Astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçlar ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Duyuru; Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi siteden yayınlandı. Başvuru tarihleri ve şartlarının de yer aldığı duyuruyla beraber gözler şimdi başvuruların yapıldığı ekranında. Peki, 2022 Muvazzaf 2022 Astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte tüm bu detaylar.