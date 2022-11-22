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Haberler Yaşam MSB işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR 2022: Milli Savunma Bakanlığı MSB personel/işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kadro dağılımı nasıl?
Giriş Tarihi: 22.11.2022 10:01 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 10:02

MSB işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR 2022: Milli Savunma Bakanlığı MSB personel/işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

MSB işçi alımı başvuruları ile ilgili detaylar gündemde yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 18 ilde 89 meslekten toplam 1098 işçi alımı yapacağını duyurdu. Alım yapılacak meslek grupları ve şehirler belli olurken başvuru yapmak isteyen adaylar, MSB personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro branş dağılımı gibi detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Başvuru işlemleri İŞKUR üzerinden alınacak olup adayların istenen başvuru şartlarını taşımaları gerekiyor. Peki, MSB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte, İŞKUR ile 2022 Milli Savunma Bakanlığı MSB işçi alımı başvuru ekranı ve şartları…

MSB işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR 2022: Milli Savunma Bakanlığı MSB personel/işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

MSB işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, kadro ve branş dağılımı gibi detaylar araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan ilana göre, 18 farklı şehirde istihdam edilmek üzere 89 meslekten toplam 1098 işçi alımı yapılacak. Başvurular 21 Kasım 2022 tarihi itibarıyla İŞKUR üzerinden alınmaya başladı. İlkokul ve lise mezunları da başvuru yapabilecek olup adayların gerekli şartları taşımaları gerekecek. Öte yandan alımlar için KPSS şartı aranmadığı bildirildi. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar, ''MSB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 İŞKUR ile Milli Savunma Bakanlığı MSB personel/işçi alımı başvuru ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

MSB işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR 2022: Milli Savunma Bakanlığı MSB personel/işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

2022 MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 farklı ilde 89 meslekten toplam 1098 personel alımı yapmak için İŞKUR üzerinden ilan yayınladı.

Yayınlanan ilana göre başvuru işlemleri 21 Kasım 2022 tarihi itibarıyla alınmaya başladı ve 25 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR üzerinden özgeçmiş oluşturarak açılan ilanlara müracaat edebilecek.

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MSB işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR 2022: Milli Savunma Bakanlığı MSB personel/işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

Söz konusu işçi alımı için en az ilköğretim ve lise mezunu adaylar başvuru yapabilecek.

Adaylarda alım yapılacak meslekle ilgili sertifikalara ve belgelere sahip olması şartı aranırken KPSS şartı bulunmuyor.

Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar 8 Aralık 2022 tarihinde yapılacak kura sonucunda göre sözlü veya uygulamalı sınavlara davet edilecek.

MSB işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR 2022: Milli Savunma Bakanlığı MSB personel/işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

MSB işçi alımı başvuru işlemleri, İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.

Gerekli şartları taşıyan adaylar esube.iskur.gov.tr adresine "İş Arayan" linki üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaatlarını Milli Savunma Bakanlığı'na iletebilir.

Ayrıca başvuru işlemleri Alo 170 hattı üzerinden ve hizmet noktalarından yapılabilir.

İŞKUR MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2022 MSB PERSONEL ALIMI İL VE MESLEKLER LİSTESİ

MSB işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR 2022: Milli Savunma Bakanlığı MSB personel/işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

HANGİ İLLERDE VE KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapılacak iller arasında İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Adana, Tekirdağ, Muğla, Mersin, Hatay, Erzincan, Diyarbakır, Niğde, Kayseri, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Sivas ve Afyonkarahisar gibi şehirler bulunuyor.

En fazla işçi alımı; Metal Sac İşleme İşçisi, Tesviyeci, Elektronik Teknisyeni, Elektrikçi, Tekne Montaj İşçisi ve Temizlik Görevlisi kadrolarına yapılacak.

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