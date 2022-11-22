MSB işçi alımı başvuruları ile ilgili detaylar gündemde yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 18 ilde 89 meslekten toplam 1098 işçi alımı yapacağını duyurdu. Alım yapılacak meslek grupları ve şehirler belli olurken başvuru yapmak isteyen adaylar, MSB personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro branş dağılımı gibi detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Başvuru işlemleri İŞKUR üzerinden alınacak olup adayların istenen başvuru şartlarını taşımaları gerekiyor. Peki, MSB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte, İŞKUR ile 2022 Milli Savunma Bakanlığı MSB işçi alımı başvuru ekranı ve şartları…