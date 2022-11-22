MSB işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, kadro ve branş dağılımı gibi detaylar araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan ilana göre, 18 farklı şehirde istihdam edilmek üzere 89 meslekten toplam 1098 işçi alımı yapılacak. Başvurular 21 Kasım 2022 tarihi itibarıyla İŞKUR üzerinden alınmaya başladı. İlkokul ve lise mezunları da başvuru yapabilecek olup adayların gerekli şartları taşımaları gerekecek. Öte yandan alımlar için KPSS şartı aranmadığı bildirildi. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar, ''MSB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 İŞKUR ile Milli Savunma Bakanlığı MSB personel/işçi alımı başvuru ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.