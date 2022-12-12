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Haberler Yaşam MSB kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? 1115 MSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2022
Giriş Tarihi: 12.12.2022 12:21 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 12:30

MSB kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? 1115 MSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2022

MSB kura çekimi sonuçları nihai isim listesi gündemdeki yerini koruyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), farklı illerde toplamda 1115 işçi alımı yapacak. Söz konusu alım için MSB kura çekimi 8 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan binlerce aday, MSB kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı için arama motorlarına yöneldi. Peki; MSB kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2022 MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi bilgileri.

MSB kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? 1115 MSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2022

MSB kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı arama geçmişlerinde yerini aldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde istihdam edilmek üzere 18 ilde 89 farklı meslekten 1115 personel alımı başvuruları geçtiğimiz ay tamamlandı. Ardından 8 Aralık 2022 tarihinde kura çekimi gerçekleştirildi. Söz konusu ilana başvuru yapan vatandaşlar, şimdi MSB kura sonuçları için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, MSB kura sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? 1115 MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2022 MSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi hakkında bilgiler.

MSB kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? 1115 MSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2022

MSB KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 18 farklı ilde personel alımı başvuru işlemleri, 21 Kasım-25 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 8 Aralık Perşembe günü noter huzurunda gerçekleştirildi.

MSB Personel Temin Diare Başkanlığı sayfasında "Kura sonuçlarının yayımlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." ibaresi yer almaktadır.

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MSB kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? 1115 MSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2022

MSB KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

MSB kura çekimi sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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MSB kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? 1115 MSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2022

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir.

Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.

MSB kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? 1115 MSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2022

MSB İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde,Sivas ve Tekirdağ illerinde MSB işçi alımı gerçekleştirecek.

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