MSB kura çekimi sonuçları nihai isim listesi gündemdeki yerini koruyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), farklı illerde toplamda 1115 işçi alımı yapacak. Söz konusu alım için MSB kura çekimi 8 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan binlerce aday, MSB kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı için arama motorlarına yöneldi. Peki; MSB kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2022 MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi bilgileri.