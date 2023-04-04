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Haberler Yaşam MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI E DEVLET: Kara Kuvvetleri Komutanlığı MSB sözleşmeli er alımı ne zaman başlayacak, şartları ve branş dağılımı nasıl?
Giriş Tarihi: 04.04.2023 10:53 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 10:53

MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI E DEVLET: Kara Kuvvetleri Komutanlığı MSB sözleşmeli er alımı ne zaman başlayacak, şartları ve branş dağılımı nasıl?

2023/3. Dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı MSB sözleşmeli er alımı başvuru kılavuzu 2023 yayımlandı! Adayların başvuru kılavuzu okuduktan sonra başvurularını yapılması MSB tarafından önerildi. Piyade, Piyade (Komando), Tank, Topçu, Hava Savunma, İstihkâm, Muhabere, İkmal, Bakım, Ulaştırma, Mühimmat, Sıhhiye ve Veteriner bölümlerinden birini seçecek başvurular tamamlanabilir. Bu noktada MSB sözleşmeli er alımı ne zaman başlayacak, şartları neler sorusu yanıt aranıyor. İşte MSB sözleşmeli er alımı başvuru ekranı e devlet!

MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI E DEVLET: Kara Kuvvetleri Komutanlığı MSB sözleşmeli er alımı ne zaman başlayacak, şartları ve branş dağılımı nasıl?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı MSB sözleşmeli er alımı ne zaman başlayacak, şartları neler ve başvuru nasıl yapılır soruları vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. MSB sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu 2023 yayımlandı ve şartlar ve branş dağılımı yayımlandı. İşte e devlet MSB sözleşmeli er alımı başvuru ekranı

MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI E DEVLET: Kara Kuvvetleri Komutanlığı MSB sözleşmeli er alımı ne zaman başlayacak, şartları ve branş dağılımı nasıl?

MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI DUYURULDU!

1. Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı sözleşmeli er temin faaliyeti ile ilgili hususlar ayrıntılı olarak Başvuru Kılavuzunda belirtilmiştir.

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MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI E DEVLET: Kara Kuvvetleri Komutanlığı MSB sözleşmeli er alımı ne zaman başlayacak, şartları ve branş dağılımı nasıl?

2. Adaylar;

a. Başvuru yapmadan önce mutlaka başvuru kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumalıdırlar.

b. Başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek " Bilgilerim " kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka eksiksiz olarak dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir. Sözleşmeli Er Alımına ait satırı tıklayarak başvuru/tercih yapacaktır. Tercih ekranında tercih önceliğine göre tüm tercihler (tüm sınıflar tercih edilecektir) mutlaka sıralanacak, sıralama işlemini tamamladıktan sonra Tercihlerimi Göster butonuna tıklayarak başvuru/tercihlerini kontrol edecektir.

MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI E DEVLET: Kara Kuvvetleri Komutanlığı MSB sözleşmeli er alımı ne zaman başlayacak, şartları ve branş dağılımı nasıl?

c. Tercih yaparken;

(1) Piyade, Piyade (Komando), Tank, Topçu, Hava Savunma, İstihkâm, Muhabere, İkmal, Bakım, Ulaştırma, Mühimmat, Sıhhiye ve Veteriner arasından tercih önceliğine göre tüm tercihlerini (tüm sınıflar tercih edilecektir) başvuru programında mutlaka belirtecek ve sıralayacak,

(2) Sınavlarda başarılı olan adaylar, başvuru formunda belirttikleri tercih sırası, sınavlar sonucu oluşacak başarı sıralaması, idarenin ihtiyaçları, sahip oldukları diploma, sertifika, milli sporcu belgesi, kurs belgesi vb. ilave yetenekler dikkate alınarak Kara Kuvvetleri Komutanlığınca sınıflandırılacak,

(3) Yapmış oldukları sınıf tercihlerine göre tek (aynı) sınav ve işlemlere katılacaktır.

ç. Başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayarak, dosya içerisine koyarak sınav günü yanlarında getireceklerdir.

MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI E DEVLET: Kara Kuvvetleri Komutanlığı MSB sözleşmeli er alımı ne zaman başlayacak, şartları ve branş dağılımı nasıl?

UYARI:

Personel Temin Dairesi Başkanlığınca; başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler haricinde, güvenlik formu, dosya, zarf, kalem ve silgi gibi malzemeler istenmemektedir. Yol güzergahındaki ve Nizamiye önündeki seyyar satıcılara/büfelere kesinlikle itibar etmeyiniz. Salon görevlileri tarafından sizin için kalem ve silgi hazır bulundurulacaktır.

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