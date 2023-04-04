MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI E DEVLET: Kara Kuvvetleri Komutanlığı MSB sözleşmeli er alımı ne zaman başlayacak, şartları ve branş dağılımı nasıl?

2023/3. Dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı MSB sözleşmeli er alımı başvuru kılavuzu 2023 yayımlandı! Adayların başvuru kılavuzu okuduktan sonra başvurularını yapılması MSB tarafından önerildi. Piyade, Piyade (Komando), Tank, Topçu, Hava Savunma, İstihkâm, Muhabere, İkmal, Bakım, Ulaştırma, Mühimmat, Sıhhiye ve Veteriner bölümlerinden birini seçecek başvurular tamamlanabilir. Bu noktada MSB sözleşmeli er alımı ne zaman başlayacak, şartları neler sorusu yanıt aranıyor. İşte MSB sözleşmeli er alımı başvuru ekranı e devlet!