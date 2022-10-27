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Haberler Yaşam MSB SUBAY ALIMI BAŞVURU EKRANI e devlet 2022: MSB Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı subay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kadro dağılımı nasıl?
Giriş Tarihi: 27.10.2022 13:53 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 13:54

MSB SUBAY ALIMI BAŞVURU EKRANI e devlet 2022: MSB Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı subay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kadro dağılımı nasıl?

MSB subay alımı başvuruları, tarihleri, şartları ve kadro dağılımı gibi detaylar araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri 2022 Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay adayı alımı başvuru kılavuzunu yayınladı. Yayınlanan kılavuza göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına subay alımı yapılacak. Kılavuzda alıma ilişkin başvuru şartları ve tarihleri ve kadro dağılımları bilgisine yer verildi. Peki, MSB subay alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir, kadro dağılımı nasıl? İşte, 2022 Milli Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı subay alımı başvuruları ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

MSB SUBAY ALIMI BAŞVURU EKRANI e devlet 2022: MSB Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı subay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kadro dağılımı nasıl?

MSB personel alımı başvuruları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan Türk Silahlı Kuvvetleri 2022 Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay adayı alımı başvuru kılavuzuna göre, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ihtiyaç doğrultusunda subay alımı gerçekleştirilecek. MSB personel alımı yapılacak kadrolar açıklanırken adayların özel ve genel başvuru şartlarını taşımaları gerekecek. Bu noktada başvuruda bulunmak isteyenler, ''MSB subay alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir, kadro dağılımı nasıl?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 2022 Milli Savunma Bakanlığı MSB subay alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı…

MSB SUBAY ALIMI BAŞVURU EKRANI e devlet 2022: MSB Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı subay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kadro dağılımı nasıl?

MSB SUBAY ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

Milli Savunma Bakanlığı muvazzaf subay Adayı alımı başvuruları, 24 Ekim 2022 tarihinde başladı ve 13 Kasım 2022 tarihinde sona erecek.

Başvuru işlemleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın personel temini sayfasından online olarak gerçekleştirilecek. Adayların şahsen, posta, dilekçe ve diğer şekillerde yaptıkları başvurular kabul edilmeyecek.

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MSB SUBAY ALIMI BAŞVURU EKRANI e devlet 2022: MSB Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı subay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kadro dağılımı nasıl?

MSB SUBAY ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını MSB'nin personel temini sayfasından https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresine e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirecek.

MSB SUBAY ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MSB SUBAY ALIMI BAŞVURU EKRANI e devlet 2022: MSB Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı subay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kadro dağılımı nasıl?

2022 MSB SUBAY ALIMI KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU!

Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı 859 Subay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 48 Subay, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 59 Subay olmak üzere toplamda 966 Muvazzaf Subay alımı gerçekleştirilecektir.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Subay Alımı Kontenjan Dağılımı:

- Piyade Komando 500 Kişi,

- Hv.Svn. 30 Kişi,

- İstihkam İnşaat Emlak 10 Kişi,

- Muhabere 50 Kişi,

- Mühimmat 15 Kişi,

- Personel 25 Kişi,

- Maliye 10 Kişi,

- Mühendis Öğretmen Veteriner 20 Kişi,

- Eczacı 3 Kişi,

- Sağlık İdaresi 4 Kişi,

- Mühendis 89 Kişi, ( Bilgisayar Mühendisi 30, Elektrik Mühendisi 5, Elektronik Mühendisi 30, Endüstri Mühendisi 5, İnşaat Mühendisi 5, Makine Mühendisi 6, Fizik 2, Harita 3, Mimar 2, Uçak Mühendisi 1 )

- Öğretmen 103 Kişi, (Almanca 4, Arapça 6, Beden Eğitimi 9, Bilgisayar 4, Farsça 4, İlahiyat 26, İngilizce 11, İspanyolca 3, İstatistik 2, İtalyanca 4, Psikoloji 25, Yunanca 5 )

MSB SUBAY ALIMI BAŞVURU EKRANI e devlet 2022: MSB Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı subay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kadro dağılımı nasıl?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Subay Alımı Kontenjan Dağılımı:

- Mühendis 27 Kişi (Bilgisayar Mühendisi 10, Elektrik Mühendisi 3, Elektronik Mühendisi 6, Endüstri Mühendisi 3, Gemi İnşa Mühendisi 3, Makine Mühendisi 1, Kimya Mühendisi 1 )

- Öğretmen 20 Kişi ( Eğitim Bilimleri 2 , Eğitim Uzmanı (Psikoloji ve Rehberlik) 1, Yunanca 2, İlahiyat 15 )

- Sağlık İdaresi 1 Kişi,

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