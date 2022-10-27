MSB subay alımı başvuruları, tarihleri, şartları ve kadro dağılımı gibi detaylar araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri 2022 Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay adayı alımı başvuru kılavuzunu yayınladı. Yayınlanan kılavuza göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına subay alımı yapılacak. Kılavuzda alıma ilişkin başvuru şartları ve tarihleri ve kadro dağılımları bilgisine yer verildi. Peki, MSB subay alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir, kadro dağılımı nasıl? İşte, 2022 Milli Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı subay alımı başvuruları ile ilgili tüm detaylar haberimizde…