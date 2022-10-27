MSB personel alımı başvuruları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan Türk Silahlı Kuvvetleri 2022 Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay adayı alımı başvuru kılavuzuna göre, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ihtiyaç doğrultusunda subay alımı gerçekleştirilecek. MSB personel alımı yapılacak kadrolar açıklanırken adayların özel ve genel başvuru şartlarını taşımaları gerekecek. Bu noktada başvuruda bulunmak isteyenler, ''MSB subay alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir, kadro dağılımı nasıl?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 2022 Milli Savunma Bakanlığı MSB subay alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı…