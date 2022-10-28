MSB UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU EKRANI| Milli Savunma Bakanlığı - MSB uzman yardımcısı alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı ve Kara, Deniz ve Hava Kuvvet Komutanlıkları kadrolarına uzman yardımcısı alımı yapılacağı duyuruldu. Duyurunun yapılmasının ardından başvuruda bulunmak isteyenler şartları öğrenmek ve MSB uzman yardımcısı alımı başvuru ekranına erişmek isteyerek "MSB uzman yardımcısı alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Merak konusu olan MSB uzman yardımcısı alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.