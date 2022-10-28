Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MSB UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU EKRANI| Milli Savunma Bakanlığı - MSB uzman yardımcısı alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 28.10.2022 23:10 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 23:10

MSB UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU EKRANI| Milli Savunma Bakanlığı - MSB uzman yardımcısı alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı ve Kara, Deniz ve Hava Kuvvet Komutanlıkları kadrolarına uzman yardımcısı alımı yapılacağı duyuruldu. Duyurunun yapılmasının ardından başvuruda bulunmak isteyenler şartları öğrenmek ve MSB uzman yardımcısı alımı başvuru ekranına erişmek isteyerek "MSB uzman yardımcısı alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Merak konusu olan MSB uzman yardımcısı alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MSB UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU EKRANI| Milli Savunma Bakanlığı - MSB uzman yardımcısı alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir?

İlan.gov.tr üzerinden yayımlanan ilana göre Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvet Komutanlıklarına, KPSS ve YDS puanları baz alınarak Milli Savunma Uzman Yardımcısı ve Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı unvanlarında alım yapılacak. Uzman Yardımcısı alımlarına başvuruda bulunmak isteyenler yoğun olarak "MSB uzman yardımcısı alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir?" şeklindeki sorulara cevap arıyor.

MSB UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELERDİR?

Milli Savunma Bakanlığı uzman yardımcısı alımı başvuru ekranı ve şartlara ilişkin detaylar şöyle;

MSB UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU EKRANI| Milli Savunma Bakanlığı - MSB uzman yardımcısı alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir?

MSB UZMAN YARDIMCISI ALIMI SINAVI NASIL OLACAK?

a) Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere; "Millî Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği" ve "Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre Uzman Yardımcısı temini yapılacaktır.

b) Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MSB UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU EKRANI| Milli Savunma Bakanlığı - MSB uzman yardımcısı alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir?

c) Millî Savunma Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel Millî Savunma Bakanlığı Merkez Teşkilatında (Ankara); Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel ise Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında (Ankara) görev yapacaktır.

ç) Yabancı üniversitelerden mezun olan adaylar Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesini "Eğitim Bilgisi Ekle" ekranından sisteme yüklemesi gerekmektedir.

MSB UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU EKRANI| Milli Savunma Bakanlığı - MSB uzman yardımcısı alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir?

d) Adaylar varsa son çalıştığı işyerinin adı, adresi ve işyerindeki unvanlarını ''Son İşyeri Bilgileri'' sekmesinden gireceklerdir.

e) Adaylar başvuru şartlarında belirtilen; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesini "Sınav Bilgisi Ekle" ekranından sisteme girecekler ve sınav sonuç belgesini sisteme yükleyeceklerdir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. (YDS' ye giren adayların bilgileri otomatik olarak çekilmektedir.)

MSB UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU EKRANI| Milli Savunma Bakanlığı - MSB uzman yardımcısı alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir?

f) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

g) Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra Millî Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilebilir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

SON DAKİKA