MSB UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU EKRANI| Milli Savunma Bakanlığı - MSB uzman yardımcısı alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir?

İlan.gov.tr üzerinden yayımlanan ilana göre Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvet Komutanlıklarına, KPSS ve YDS puanları baz alınarak Milli Savunma Uzman Yardımcısı ve Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı unvanlarında alım yapılacak. Uzman Yardımcısı alımlarına başvuruda bulunmak isteyenler yoğun olarak "MSB uzman yardımcısı alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir?" şeklindeki sorulara cevap arıyor.

MSB UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELERDİR?

Milli Savunma Bakanlığı uzman yardımcısı alımı başvuru ekranı ve şartlara ilişkin detaylar şöyle;