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Haberler Yaşam MSB'den son dakika astsubay alımı başvuru kılavuzu: 2021 TSK MSB Muvazzaf Astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 02.12.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 11:38

MSB'den son dakika astsubay alımı başvuru kılavuzu: 2021 TSK MSB Muvazzaf Astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gelen son dakika açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri 2021 yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay adayı temini başvuru kılavuzunun yayımlandığı duyuruldu. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar 23 Aralık tarihine kadar MSB sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Bu noktada "2021 TSK MSB Muvazzaf Astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşe MSB Muvazzaf Astsubay alımı başvuru tarihleri, şartları ve merak edilen tüm detaylar...

MSB’den son dakika astsubay alımı başvuru kılavuzu: 2021 TSK MSB Muvazzaf Astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri 2021 yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay adayı temini başvuru kılavuzu yayınlandı. Son dakika gelişmesinin ardından açılan başvuru ekranıyla adaylar işlemlerini yapmaya başladı. Kılavuza göre başvurular 23 Aralık tarihinde sona erecek. Alım süresince her türlü duyuru https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacak. Bu kapsamda "Muvazzaf Astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt arıyor. İşte 2021 Muvazzaf Astsubay alımı başvurularına dair detaylar...

MSB’den son dakika astsubay alımı başvuru kılavuzu: 2021 TSK MSB Muvazzaf Astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Başvuru, sınav ve sınav sonrası işlemlere ait kurallar bu kılavuzda açıklanmıştır.
Alım süresince her türlü duyuru https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilebilir.

İnternet sitesinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımakta olup, adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Yapılacak seçim aşamalarında başarılı olarak sınıflandırma/yerleştirmesi yapılan ve askeri eğitimlere tefrik edilen adayların askeri eğitim başlangıç tarihi itibariyle devam etmekte olan doktora, yüksek lisans, kurs, eğitim, sınav vb. faaliyet/işlemleri nedeniyle yapacakları erteleme ve geç katılma taleplerinin eğitimin devamlılığı açısından kabul edilmeme durumuna karşılık, askeri eğitimlere tefrik edilecek adayların söz konusu işlem/faaliyetlerini askeri eğitim öncesinde düzenlemesi faydalı olacaktır.
İnternet sitesinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımakta olup, adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

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MSB’den son dakika astsubay alımı başvuru kılavuzu: 2021 TSK MSB Muvazzaf Astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Kılavuzda yer alan bilgiler şu şekilde;

Muvazzaf Astsubay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az iki yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan erkek adaylardan istihdam edilen astsubaylardır.

MSB’den son dakika astsubay alımı başvuru kılavuzu: 2021 TSK MSB Muvazzaf Astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Muvazzaf astsubay aday adaylarından, tüm seçim aşamalarını geçmelerini müteakip, başarı sıralaması esasına göre kontenjana girenler, muvazzaf astsubay adayı statüsünde "Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTTASAK) Eğitimi"ne tabi tutulacaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, "Astsubay Çavuş" rütbesiyle istihdam edildikleri sınıfıyla ilgili kursa gönderileceklerdir. Söz konusu kursu başarı ile bitirenler yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığında uygun kadrolara atanarak göreve başlayacaklardır.

MSB’den son dakika astsubay alımı başvuru kılavuzu: 2021 TSK MSB Muvazzaf Astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

MSB astsubay alımı son başvuru tarihi 23 Aralık 2021 (saat 23.59) olarak duyuruldu.

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