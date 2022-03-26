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Haberler Yaşam MSÜ Sınavı Taban Puanları - Baraj Puanı 2022! Kadın ve erkek adaylar için MSÜ taban puanları belli oldu mu, baraj puanı var mı?
Giriş Tarihi: 26.03.2022 11:51 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 11:51

MSÜ Sınavı Taban Puanları - Baraj Puanı 2022! Kadın ve erkek adaylar için MSÜ taban puanları belli oldu mu, baraj puanı var mı?

MSÜ baraj puanı ve taban puanları, 27 Mart öncesi gündemdeki yerini aldı. Kadın ve Erkek adaylar yarınki sınavda 120 soruyu cevaplamak için ter dökecek. Askeri eğitim almak isteyen binlerce vatandaş bu noktada "2022 MSÜ baraj puanı kaç, Milli Savunma Üniversitesi kaç puanla öğrenci alıyor, Kadın ve erkekler için taban puanları belli mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Sınav kılavuzunda Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim görebilmek adına taban puanları gibi tüm detaylar yer alıyor. Peki, 2022 MSÜ baraj puanı kaç, Milli Savunma Üniversitesi kaç puanla öğrenci alıyor, taban puanları belli mi? İşte detaylar...

MSÜ Sınavı Taban Puanları - Baraj Puanı 2022! Kadın ve erkek adaylar için MSÜ taban puanları belli oldu mu, baraj puanı var mı?

Yarın gerçekleşecek olan Milli Savunma Üniversitesi sınavı ile beraber 2022 MSÜ taban puanları binlerce adayın gündemindeki yerini aldı. MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları ve baraj puanı baz alınarak tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan adaylar geçtiğimiz senelerin puanlarını incelemeye başladı. Hal böyleyken "Kadın ve erkek adaylar için MSÜ taban puanları belli oldu mu, baraj puanı var mı?" soruları yanıt arıyor. İşte Milli Savunma Üniversitesi MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları ve tüm detaylar…

MSÜ Sınavı Taban Puanları - Baraj Puanı 2022! Kadın ve erkek adaylar için MSÜ taban puanları belli oldu mu, baraj puanı var mı?

MSÜ TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

Henüz bu yılın henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz yılların puanları ise şöyle;

2021 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

Erkek adaylar için Milli Savunma Üniversitesi'nde kara, hava deniz harp okullarındaki puanlar şöyle:

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

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MSÜ Sınavı Taban Puanları - Baraj Puanı 2022! Kadın ve erkek adaylar için MSÜ taban puanları belli oldu mu, baraj puanı var mı?

2021 MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

Kadın adaylar için Milli Savunma Üniversitesi hava, kara ve deniz harp okullarındaki taban puanlar ise şu şekilde:

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268

MSÜ Sınavı Taban Puanları - Baraj Puanı 2022! Kadın ve erkek adaylar için MSÜ taban puanları belli oldu mu, baraj puanı var mı?

MSÜ BARAJ PUANI KAÇ?

MSÜ kılavuzunda baraj puanına ilişkin olarak "Harp Okulları için 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)'ne girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeyen; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir. 2020-YKS-TYT puanını kullanmak isteyen adayların 2021-YKS başvuru tarihlerinde 2021-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir. Ayrıca bu adaylar, Milli Savunma Bakanlığı'nın ve Milli Savunma Üniversitesi'nin YKS-TYT puanı için bir baraj puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar." bilgisi yer alıyor.

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