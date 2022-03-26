MSÜ Sınavı Taban Puanları - Baraj Puanı 2022! Kadın ve erkek adaylar için MSÜ taban puanları belli oldu mu, baraj puanı var mı?

MSÜ baraj puanı ve taban puanları, 27 Mart öncesi gündemdeki yerini aldı. Kadın ve Erkek adaylar yarınki sınavda 120 soruyu cevaplamak için ter dökecek. Askeri eğitim almak isteyen binlerce vatandaş bu noktada "2022 MSÜ baraj puanı kaç, Milli Savunma Üniversitesi kaç puanla öğrenci alıyor, Kadın ve erkekler için taban puanları belli mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Sınav kılavuzunda Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim görebilmek adına taban puanları gibi tüm detaylar yer alıyor. Peki, 2022 MSÜ baraj puanı kaç, Milli Savunma Üniversitesi kaç puanla öğrenci alıyor, taban puanları belli mi? İşte detaylar...