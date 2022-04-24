Haberler Yaşam MSÜ 2022 tercileri ne zaman bitiyor, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ taban puanları ile tercihler devam ediyor!

Giriş Tarihi: 24.04.2022 14:34 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 14:36

MSÜ 2022 tercileri ne zaman bitiyor, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ taban puanları ile tercihler devam ediyor!

MSÜ tercih süreci 13 Mayıs tarihine kadar devam ediyor. Milli Savunma Üniversitesi taban puanları baz alınarak gerçekleştirilen süreçte adaylar kara, hava ve deniz kuvvetleri bünyesinde eğitim görebilmek üzere detayları araştırmaya devam ediyor. Bu noktada "MSÜ tercileri ne zaman bitiyor, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda 27 Mart tarihinde başlayan tercihlerle ilgili taban puanları gibi detaylar gündemde yer alıyor. Peki, 2022 MSÜ tercileri ne zaman bitiyor, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…