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Haberler Yaşam MSÜ 2022 tercileri ne zaman bitiyor, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ taban puanları ile tercihler devam ediyor!
Giriş Tarihi: 24.04.2022 14:34 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 14:36

MSÜ 2022 tercileri ne zaman bitiyor, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ taban puanları ile tercihler devam ediyor!

MSÜ tercih süreci 13 Mayıs tarihine kadar devam ediyor. Milli Savunma Üniversitesi taban puanları baz alınarak gerçekleştirilen süreçte adaylar kara, hava ve deniz kuvvetleri bünyesinde eğitim görebilmek üzere detayları araştırmaya devam ediyor. Bu noktada "MSÜ tercileri ne zaman bitiyor, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda 27 Mart tarihinde başlayan tercihlerle ilgili taban puanları gibi detaylar gündemde yer alıyor. Peki, 2022 MSÜ tercileri ne zaman bitiyor, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…

MSÜ 2022 tercileri ne zaman bitiyor, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ taban puanları ile tercihler devam ediyor!

MSÜ tercih sonuçları ÖSYM sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştiren adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Duyurulan taban puanları baz alınarak kadın ve erkek adaylar kara, hava ve deniz kuvvetleri üzerine eğitim görebilmek üzere harp okullarına başvuruda bulunuyor. Bu noktada ise son günlerde "MSÜ tercileri ne zaman bitiyor, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. İşte MSÜ tercih sonuç tarihi ve taban puanları gibi adayların merak ettiği tüm detaylar…

MSÜ 2022 tercileri ne zaman bitiyor, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ taban puanları ile tercihler devam ediyor!

MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Okul türüne göre belirlenen taban puanlar ve adayların ilgili 2022-MSÜ puan türündeki sırasına göre 2'nci seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden yapılacak olup sınav çağrıları Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığınca https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Sınava çağırılan adaylar, sınava başvuru yaparken / tercih yaparken verdikleri cep telefonlarından bilgilendirilecektir. Bu nedenle adayların iletişim bilgilerinin doğru olması ve özellikle cep telefon numaralarının güncel olması çok önemlidir.

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MSÜ 2022 tercileri ne zaman bitiyor, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ taban puanları ile tercihler devam ediyor!

MSÜ 2022 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ taban puanları adayların gündeminde yer alıyor. MSÜ 2022 taban puanları açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıllardaki taban puanlar baz alınarak tercih süreci devam ediyor.

MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR 2021

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

MSÜ 2022 tercileri ne zaman bitiyor, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ taban puanları ile tercihler devam ediyor!

MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR 2021

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268

MSÜ 2022 tercileri ne zaman bitiyor, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ taban puanları ile tercihler devam ediyor!

MSÜ BARAJ PUANI KAÇ?

MSÜ kılavuzunda baraj puanına ilişkin olarak "Harp Okulları için 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)'ne girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeyen; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.

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