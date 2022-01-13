MSÜ başvuru ekranı bugün ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılıyor. ÖSYM tarafından Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru kılavuzunun yayımlanması ile birlikte başvuru şartları da belli olmuş olacak. Adaylar başvurularını elektronik ortam yapacak olup süreç 9 Şubat tarihinde sona erecek. Binlerce kişi sabah erken saatlerden itibaren "MSÜ sınav başvuruları başladı mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak, sınav ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl yapılır?" gibi pek çok soruya yanıt aramaya başladı. Detaylar ÖSYM kılavuzu ile netleşecek. Peki; 2022 MSÜ başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır? İşte 2022 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru kılavuzu ve detaylar...