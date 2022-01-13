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Haberler Yaşam MSÜ başvuru kılavuzu ile başvurular bugün başlıyor! 2022 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Giriş Tarihi: 13.01.2022 07:42 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 07:42

MSÜ başvuru kılavuzu ile başvurular bugün başlıyor! 2022 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak?

MSÜ başvuru ekranı bugün ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılıyor. ÖSYM tarafından Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru kılavuzunun yayımlanması ile birlikte başvuru şartları da belli olmuş olacak. Adaylar başvurularını elektronik ortam yapacak olup süreç 9 Şubat tarihinde sona erecek. Binlerce kişi sabah erken saatlerden itibaren "MSÜ sınav başvuruları başladı mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak, sınav ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl yapılır?" gibi pek çok soruya yanıt aramaya başladı. Detaylar ÖSYM kılavuzu ile netleşecek. Peki; 2022 MSÜ başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır? İşte 2022 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru kılavuzu ve detaylar...

MSÜ başvuru kılavuzu ile başvurular bugün başlıyor! 2022 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı adaylar bugün MSÜ başvuru kılavuzu 2022 ile başvurularını sistem üzerinden gerçekleştirebilecek. 13 Ocak 2022 tarihinde başvuruların başlaması ile birlikte sınav tarihi, ücret bilgisi, başvuru şartları gibi detaylar da netlik kazanmış olacak. Sınav başvuruları 9 Şubat tarihine kadar devam edecek. Peki; ÖSYM kılavuzu ile MSÜ başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? İşte 2022 MSÜ başvuru kılavuzu ile tüm bu soruların yanıtı...

MSÜ başvuru kılavuzu ile başvurular bugün başlıyor! 2022 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak?

2022 MSÜ BAŞVURU TARİHLERİ

MSÜ başvuruları, 13 Ocak'ta başlayacak ve 9 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecek. MSÜ geç başvuruları ise 22 Şubat'ta alınacak.

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MSÜ başvuru kılavuzu ile başvurular bugün başlıyor! 2022 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak?

MSÜ başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte başvuru süreci başlatılacak. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.

MSÜ başvuru kılavuzu ile başvurular bugün başlıyor! 2022 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Sınava katılmak isteyen adaylar, 2022-MSÜ Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler.

MSÜ başvuru kılavuzu ile başvurular bugün başlıyor! 2022 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak?

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

MSÜ sınavı 27 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise Nisan ayının 14'ünde erişime açılacak.

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