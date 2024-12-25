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MSÜ BAŞVURU TAKVİMİ: 2025 ÖSYM sınav takvimi ile MSÜ sınavı başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
09:52
MSÜ BAŞVURU TAKVİMİ: 2025 ÖSYM sınav takvimi ile MSÜ sınavı başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 yılı sınav tarihi Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) takviminde yerini aldı.MSÜ sınavına başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru tarihlerini ve şartlarını arama motorlarında mercek altına aldı. Askeri öğrenci adaylarının belirlenmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitim programlarına katılımı için düzenlenen sınavlar kapsamında 2024 yılında 126 bin 425 aday başvuruda bulundu. Peki 2025 MSÜ sınavı başvuruları ne zaman, nasıl ve nereden yapılacak? ÖSYM kılavuzu yayınlandı mı?