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Haberler Yaşam MSÜ BAŞVURU TAKVİMİ: 2025 ÖSYM sınav takvimi ile MSÜ sınavı başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 09:52

MSÜ BAŞVURU TAKVİMİ: 2025 ÖSYM sınav takvimi ile MSÜ sınavı başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 yılı sınav tarihi Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) takviminde yerini aldı.MSÜ sınavına başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru tarihlerini ve şartlarını arama motorlarında mercek altına aldı. Askeri öğrenci adaylarının belirlenmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitim programlarına katılımı için düzenlenen sınavlar kapsamında 2024 yılında 126 bin 425 aday başvuruda bulundu. Peki 2025 MSÜ sınavı başvuruları ne zaman, nasıl ve nereden yapılacak? ÖSYM kılavuzu yayınlandı mı?

MSÜ BAŞVURU TAKVİMİ: 2025 ÖSYM sınav takvimi ile MSÜ sınavı başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?

20245 yılı MSÜ sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvimde sınava ilişkin ayrıntılar yer verildi. Adaylar başvuru işlemlerini www.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. İŞte, 2025 MSÜ sınavı başvuru tarihleri ve sınav ücreti ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

MSÜ BAŞVURU TAKVİMİ: 2025 ÖSYM sınav takvimi ile MSÜ sınavı başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM takviminde yer alan bilgiler doğrultusunda MSÜ sınavı 3 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak. Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan sınavda adaylara 120 soru için 165 dakika cevaplama süresi verilecek.

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MSÜ BAŞVURU TAKVİMİ: 2025 ÖSYM sınav takvimi ile MSÜ sınavı başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?

MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2025-MSÜ) başvuru tarihlerine ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan duyuruya göre 2025 MSÜ sınavı başvuruları 2 Ocak- 27 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvuru işlemleri ÖSYM'nin resmi internet adresi olan www.osym.gov.tr üzerinden yapabilecek.

MSÜ BAŞVURU TAKVİMİ: 2025 ÖSYM sınav takvimi ile MSÜ sınavı başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

MSÜ 2025 başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Milli Savunma Üniversitesi başvuru kılavuzu yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.

MSÜ BAŞVURU TAKVİMİ: 2025 ÖSYM sınav takvimi ile MSÜ sınavı başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar (uyruğundan biri TC
olan çift uyruklular) sınava başvurabilirler ancak Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun
olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekmektedir.).
2) Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO)
sadece erkek öğrenci alınacaktır.
3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak
2004 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01
Ocak 2003 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir.
Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21
ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın
öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2004 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.
4) Lise ve dengi okulların son sınıfında öğrenciliği devam edenler için 2024 yılında Harp
Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya
dönemine bakılmaksızın 2022 ve 2023 yılında mezun olmak (Daha önceki yıllarda mezun olanlar
başvuramazlar.).
Lise ve dengi okulların tamamından bu maddede belirtilen tarihlerde mezun olan/mezun olabilecek
tüm adayların başvuru yapmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
2021 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem
tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2021
ve öncesi mezun durumda olanlar dâhil).
5) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 3 Mart 2024 tarihinde yapılacak 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî
Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Millî Savunma Bakanlığınca
belirlenecek olan çağrı taban puanını almış olmak.
6) ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme
Sınavına (2024-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî
Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr
internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden
tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).

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