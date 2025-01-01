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MSÜ BAŞVURU TAKVİMİ: 2025 ÖSYM sınav takvimi ile MSÜ sınavı başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
15:50
MSÜ BAŞVURU TAKVİMİ: 2025 ÖSYM sınav takvimi ile MSÜ sınavı başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 yılı sınav tarihleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvimde yerini aldı. MSÜ sınavına başvurmayı planlayan adaylar, başvuru tarihlerine ve şartlarına yönelik araştırmalarını hızlandırdı. 2024 yılında 126 bin 425 aday, askeri öğrenci olma yolunda başvuru yapmıştı. Peki, 2025 MSÜ sınavı başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılacak?