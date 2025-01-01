MSÜ BAŞVURU TAKVİMİ: 2025 ÖSYM sınav takvimi ile MSÜ sınavı başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre, 2025-MSÜ sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri alanlarında 120 sorudan oluşacak. Adaylara, bu soruları yanıtlamak için 165 dakika süre tanınacak. Sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.