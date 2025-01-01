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Haberler Yaşam MSÜ BAŞVURU TAKVİMİ: 2025 ÖSYM sınav takvimi ile MSÜ sınavı başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 15:50 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 15:50

MSÜ BAŞVURU TAKVİMİ: 2025 ÖSYM sınav takvimi ile MSÜ sınavı başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 yılı sınav tarihleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvimde yerini aldı. MSÜ sınavına başvurmayı planlayan adaylar, başvuru tarihlerine ve şartlarına yönelik araştırmalarını hızlandırdı. 2024 yılında 126 bin 425 aday, askeri öğrenci olma yolunda başvuru yapmıştı. Peki, 2025 MSÜ sınavı başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılacak?

MSÜ BAŞVURU TAKVİMİ: 2025 ÖSYM sınav takvimi ile MSÜ sınavı başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

2025 yılı MSÜ sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM, sınavla ilgili tüm detayları içeren takvimi yayımladı. Adaylar, başvuru işlemlerini www.osym.gov.tr adresi üzerinden kolayca yapabilecek. İşte, 2025 MSÜ sınavı başvuru tarihleri, sınav ücreti ve diğer önemli bilgiler haberin devamında...

MSÜ BAŞVURU TAKVİMİ: 2025 ÖSYM sınav takvimi ile MSÜ sınavı başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre, 2025-MSÜ sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri alanlarında 120 sorudan oluşacak. Adaylara, bu soruları yanıtlamak için 165 dakika süre tanınacak. Sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.

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MSÜ BAŞVURU TAKVİMİ: 2025 ÖSYM sınav takvimi ile MSÜ sınavı başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

BAŞVURULAR BAŞLIYOR!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025-MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru tarihleri hakkında bir duyuru yayımladı.

Duyuruya göre, 2025-MSÜ başvuruları 2 Ocak-27 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak.

MSÜ BAŞVURU TAKVİMİ: 2025 ÖSYM sınav takvimi ile MSÜ sınavı başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.

2025 MSÜ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ BAŞVURU TAKVİMİ: 2025 ÖSYM sınav takvimi ile MSÜ sınavı başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

MSÜ SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

MSÜ 2025 başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Milli Savunma Üniversitesi başvuru kılavuzu yayımlandığında haberlerde yer verilecektir.

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