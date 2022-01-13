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Haberler Yaşam MSÜ başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, hangi bankaya yatırılır? ÖSYM AİS ile 2022 MSÜ başvuru ücreti ödeme ekranı ve son tarih
Giriş Tarihi: 13.01.2022 11:59 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 11:59

MSÜ başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, hangi bankaya yatırılır? ÖSYM AİS ile 2022 MSÜ başvuru ücreti ödeme ekranı ve son tarih

MSÜ başvuruları ÖSYM'nin başvuru kılavuzunu yayınlamasıyla birlikte başladı. Adaylar, bugünden itibaren başvuru ücretlerini yatırarak başvurularını gerçekleştirebiliyor. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, MSÜ başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, hangi bankaya yatırılır ve sınav başvurusu nasıl yapılır sorularına yanıt arıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte ÖSYM AİS ile 2022 MSÜ başvuru ücreti ödeme ekranı ve son tarih…

MSÜ başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, hangi bankaya yatırılır? ÖSYM AİS ile 2022 MSÜ başvuru ücreti ödeme ekranı ve son tarih

MSÜ bünyesinde askeri öğrenci olmak isteyen adayların başvuru süreci bugün başladı. Adayların yanıt aradığı MSÜ başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, hangi bankaya yatırılır, başvuru nasıl yapılır soruları başvuru kılavuzu ile yanıt buldu. ÖSYM'nin açıklamaları ışığında belli olan detaylar, bugün adayların bilgisine sunuldu. İşte ÖSYM AİS ile 2022 MSÜ başvuru ücreti ödeme ekranı ve başvurular için belirlenen son tarih…

MSÜ başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, hangi bankaya yatırılır? ÖSYM AİS ile 2022 MSÜ başvuru ücreti ödeme ekranı ve son tarih

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Bu yıl sınava katılacak adaylardan talep edilen 2022 MSÜ başvuru ücreti 130 TL olarak belirlendi. Ödemeler ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi olan "odeme.osym.gov.tr" adresinden ve kurumun anlaşmalı olduğu bankalar üzerinden yapılabilecek.

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MSÜ başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, hangi bankaya yatırılır? ÖSYM AİS ile 2022 MSÜ başvuru ücreti ödeme ekranı ve son tarih

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yapan adaylar başvuru işlemlerini buradan gerçekleştirebilirler. 13 Ocak'ta başlayan başvurular 9 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecek. Sınav ise 27 Mart 2022 tarihinde yapılacak.

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MSÜ başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, hangi bankaya yatırılır? ÖSYM AİS ile 2022 MSÜ başvuru ücreti ödeme ekranı ve son tarih

2022 MSÜ BAŞVURULARI İÇİN SON TARİH

MSÜ başvuruları, 13 Ocak'ta başlayacak ve 9 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecek. MSÜ geç başvuruları ise 22 Şubat'ta alınacak.

MSÜ başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, hangi bankaya yatırılır? ÖSYM AİS ile 2022 MSÜ başvuru ücreti ödeme ekranı ve son tarih

ÜCRETLERİN ÖDENECEĞİ BANKALAR

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak

adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

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