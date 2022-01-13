MSÜ başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, hangi bankaya yatırılır? ÖSYM AİS ile 2022 MSÜ başvuru ücreti ödeme ekranı ve son tarih

MSÜ bünyesinde askeri öğrenci olmak isteyen adayların başvuru süreci bugün başladı. Adayların yanıt aradığı MSÜ başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, hangi bankaya yatırılır, başvuru nasıl yapılır soruları başvuru kılavuzu ile yanıt buldu. ÖSYM'nin açıklamaları ışığında belli olan detaylar, bugün adayların bilgisine sunuldu. İşte ÖSYM AİS ile 2022 MSÜ başvuru ücreti ödeme ekranı ve başvurular için belirlenen son tarih…