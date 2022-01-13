MSÜ başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, hangi bankaya yatırılır? ÖSYM AİS ile 2022 MSÜ başvuru ücreti ödeme ekranı ve son tarih

MSÜ başvuruları ÖSYM'nin başvuru kılavuzunu yayınlamasıyla birlikte başladı. Adaylar, bugünden itibaren başvuru ücretlerini yatırarak başvurularını gerçekleştirebiliyor. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, MSÜ başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, hangi bankaya yatırılır ve sınav başvurusu nasıl yapılır sorularına yanıt arıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte ÖSYM AİS ile 2022 MSÜ başvuru ücreti ödeme ekranı ve son tarih…