MSÜ İÇİN GERİ SAYIM! 2025 MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu, sınava kaç kişi katılacak?

2025 MSÜ sınavı pazar günü düzenlenecek. Sınav, saat 10.15'te başlayacak olup, adaylar 10.00'dan sonra sınav salonlarına giriş yapamayacak. Bu yıl sınav, bin 658 bina ve 30 bin 489 salonda uygulanacak. Peki, 2025 yılında MSÜ sınavına kaç kişi başvuruda bulundu? Bu yıl sınava katılacak aday sayısı ne kadar?