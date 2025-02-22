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MSÜ İÇİN GERİ SAYIM! 2025 MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu, sınava kaç kişi katılacak?
Giriş Tarihi: 22.02.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
21:49
MSÜ İÇİN GERİ SAYIM! 2025 MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu, sınava kaç kişi katılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Şubat Pazar günü 2025 yılına ait Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Seçme Sınavı (MSÜ) uygulanacak. Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenecek olan bu sınava katılım sayısı, adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, 2025 MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu, bu sene sınava kişi girecek?