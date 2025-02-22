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Haberler Yaşam MSÜ İÇİN GERİ SAYIM! 2025 MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu, sınava kaç kişi katılacak?
Giriş Tarihi: 22.02.2025 21:49 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 21:49

MSÜ İÇİN GERİ SAYIM! 2025 MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu, sınava kaç kişi katılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Şubat Pazar günü 2025 yılına ait Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Seçme Sınavı (MSÜ) uygulanacak. Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenecek olan bu sınava katılım sayısı, adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, 2025 MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu, bu sene sınava kişi girecek?

MSÜ İÇİN GERİ SAYIM! 2025 MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu, sınava kaç kişi katılacak?

2025 MSÜ sınavı pazar günü düzenlenecek. Sınav, saat 10.15'te başlayacak olup, adaylar 10.00'dan sonra sınav salonlarına giriş yapamayacak. Bu yıl sınav, bin 658 bina ve 30 bin 489 salonda uygulanacak. Peki, 2025 yılında MSÜ sınavına kaç kişi başvuruda bulundu? Bu yıl sınava katılacak aday sayısı ne kadar?

MSÜ İÇİN GERİ SAYIM! 2025 MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu, sınava kaç kişi katılacak?

MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 81 ilde gerçekleştirilecek MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na 670 bin 718 aday başvurdu.

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MSÜ İÇİN GERİ SAYIM! 2025 MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu, sınava kaç kişi katılacak?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024-MSÜ sınavının 108 sınav merkezinde uygulandığını, bu yıl oluşan aday ihtiyaçları doğrultusunda sınav merkezi sayısının 133'e çıkarıldığını bildirdi.

MSÜ İÇİN GERİ SAYIM! 2025 MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu, sınava kaç kişi katılacak?

Ersoy, 2025-MSÜ sınavına başvuranların 357 bin 359'unun kadın, 313 bin 359'unun erkek adaylardan oluştuğunu, en fazla başvurunun ise 103 bin 234 aday ile İstanbul'dan gerçekleştiği bilgisini verdi.

MSÜ İÇİN GERİ SAYIM! 2025 MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu, sınava kaç kişi katılacak?

MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MSÜ sınavı 23 Şubat 2025 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak 165 dakika sürecek.

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