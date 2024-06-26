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Haberler Yaşam MSÜ MÜLAKAT TARİHLERİ 2024 SORGULAMA! MSÜ sözlü sınavlar ne zaman, mülakat ve fiziki yeterlilik sınav tarihleri açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 01:24 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 01:25

MSÜ MÜLAKAT TARİHLERİ 2024 SORGULAMA! MSÜ sözlü sınavlar ne zaman, mülakat ve fiziki yeterlilik sınav tarihleri açıklandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları geçtiğimiz hafta ilan edildi. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar MSÜ mülakat tarihlerine odaklandı. Tercih sonuçları olumlu olan askeri üniversite adayları MSÜ mülakatlarına gerekli belgeleriyle katılım sağlayacak. Peki, MSÜ sözlü sınavlar ne zaman yapılacak, mülakat ve fiziki yeterlilik sınav tarihleri belli oldu mu? İşte, MSÜ mülakat tarihleri!

MSÜ MÜLAKAT TARİHLERİ 2024 SORGULAMA! MSÜ sözlü sınavlar ne zaman, mülakat ve fiziki yeterlilik sınav tarihleri açıklandı mı?

MSÜ mülakat tarihleri belli oldu. İlk seçim aşamasını başarıyla tamamlayan askeri üniversite adayları ikinci seçim aşaması için geri sayıma başladı. Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi süreçleri belirlenen tarih ve saatte uygulanacak. Peki, 2024 MSÜ mülakatları ne zaman yapılacak, fiziki yeterlilik sınav tarihleri belli oldu mu? İşte Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu ve Astsubay MYO fiziki yeterlilik sınavı tarihleri 2024 takvimi...

MSÜ MÜLAKAT TARİHLERİ 2024 SORGULAMA! MSÜ sözlü sınavlar ne zaman, mülakat ve fiziki yeterlilik sınav tarihleri açıklandı mı?

2024 MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri, 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında tamamlanmıştı.

2024 MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih sonuçları 11 Haziran 2024 tarihinde açıklandı.

Adaylar tercih sonuçlarını https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden öğrenebilecek.

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MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MÜLAKAT TARİHLERİ

1. MSB Millî Savunma Üniversitesi 2024 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 26 Haziran - 20 Temmuz 2024 tarihleri arasında icra edilecektir.

2. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Dikmen Caddesi Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar/Ankara (TBMM karşısındaki 1 Numaralı Nizamiye) adresinde hazır bulunacaklardır.

3. İkinci seçim aşamaları aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

MSÜ MÜLAKAT TARİHLERİ 2024 SORGULAMA! MSÜ sözlü sınavlar ne zaman, mülakat ve fiziki yeterlilik sınav tarihleri açıklandı mı?

a. Hava Harp Okulu seçim aşamaları 26 Haziran - 02 Temmuz 2024 tarihleri arasında,

b. Diğer Harp Okulları seçim aşamaları 03-11 Temmuz 2024 tarihleri arasında,

c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 12-20 Temmuz 2024 tarihleri arasında icra edilecektir.

ç. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır.

MSÜ MÜLAKAT TARİHLERİ 2024 SORGULAMA! MSÜ sözlü sınavlar ne zaman, mülakat ve fiziki yeterlilik sınav tarihleri açıklandı mı?

HAVA, KARA, DENİZ HARP OKULLARI VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ

a. Hava Harp Okulu adayları için;

1'inci gün : Evra Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Psikomotor Testi, (FYTde başarılı olan adaylar katılacaktır.)

3'üncü gün : Mülakat ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk işlemlerinden oluşmaktadır.

b. Diğer Harp Okulu ve Meslek Yüksek Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Mülakat ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk işlemlerinden oluşmaktadır.

5. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor tişörtü, spor ayakkabısı vb.) ile gelmeleri gerekmektedir.

6. Fiziki Yeterlilik Testi hazırlık videosuna ulaşmak için tıklayınız.

7. Hava Harp Okulu adayları "Psikomotor Testi" ve "Öğrenci Seçme Uçuşuna" katılacakları için birinci tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-2024 sayısal puanına göre belirlenmiştir.

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