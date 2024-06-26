MSÜ MÜLAKAT TARİHLERİ 2024 SORGULAMA! MSÜ sözlü sınavlar ne zaman, mülakat ve fiziki yeterlilik sınav tarihleri açıklandı mı?

HAVA, KARA, DENİZ HARP OKULLARI VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ

a. Hava Harp Okulu adayları için;

1'inci gün : Evra Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Psikomotor Testi, (FYTde başarılı olan adaylar katılacaktır.)

3'üncü gün : Mülakat ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk işlemlerinden oluşmaktadır.

b. Diğer Harp Okulu ve Meslek Yüksek Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Mülakat ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk işlemlerinden oluşmaktadır.

5. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor tişörtü, spor ayakkabısı vb.) ile gelmeleri gerekmektedir.

6. Fiziki Yeterlilik Testi hazırlık videosuna ulaşmak için tıklayınız.

7. Hava Harp Okulu adayları "Psikomotor Testi" ve "Öğrenci Seçme Uçuşuna" katılacakları için birinci tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-2024 sayısal puanına göre belirlenmiştir.