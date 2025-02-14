MSÜ ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM ile 2025 MSÜ sınav giriş yerleri sorgulama ekranı açıldı

MSÜ KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

120 sorudan oluşan sınavda adaylara 165 dakika süre verilecek.

Bu sınava giren adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca;

Harp Okulları için; a. 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine, b. 2025-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeleri gerekmektedir.