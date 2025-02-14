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MSÜ ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM ile 2025 MSÜ sınav giriş yerleri sorgulama ekranı açıldı
Giriş Tarihi: 14.02.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
14:45
MSÜ ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM ile 2025 MSÜ sınav giriş yerleri sorgulama ekranı açıldı
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları alındı. ÖSYM takvimine göre şubat ayı içerisinde gerçekleşecek sınav için MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı da açıldı. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için sınava katılacak adaylar takvimlerinde tarihi işaretledi. Peki; 2025 MSÜ ne zaman, saat kaçta, sınav yerleri nereden öğrenilir?