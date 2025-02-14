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Haberler Yaşam MSÜ ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM ile 2025 MSÜ sınav giriş yerleri sorgulama ekranı açıldı
Giriş Tarihi: 14.02.2025 14:45 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 14:45

MSÜ ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM ile 2025 MSÜ sınav giriş yerleri sorgulama ekranı açıldı

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları alındı. ÖSYM takvimine göre şubat ayı içerisinde gerçekleşecek sınav için MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı da açıldı. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için sınava katılacak adaylar takvimlerinde tarihi işaretledi. Peki; 2025 MSÜ ne zaman, saat kaçta, sınav yerleri nereden öğrenilir?

MSÜ ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM ile 2025 MSÜ sınav giriş yerleri sorgulama ekranı açıldı

Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı için geri sayım işlerken adayların hazırlığı sürüyor. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 120 soru yöneltilecek. Sınav süresi içinde soruları yanıtlayacaklar soru dağılımına kılavuz üzerinden erişebiliyor. Peki; ÖSYM ile 2025 MSÜ ne zaman ve saat kaçta?

MSÜ ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM ile 2025 MSÜ sınav giriş yerleri sorgulama ekranı açıldı

MSÜ NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) 23 Şubat Pazar günü gerçekleşecek.

Sınav 10.15'te gerçekleşecek ve saat 10.00'dan sonra sınav salonlarına giriş olmayacak.

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MSÜ ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM ile 2025 MSÜ sınav giriş yerleri sorgulama ekranı açıldı

2025 MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

Adaylar AİS sistemi üzerinden giriş belgelerini alabiliyor:

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM ile 2025 MSÜ sınav giriş yerleri sorgulama ekranı açıldı

MSÜ KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

120 sorudan oluşan sınavda adaylara 165 dakika süre verilecek.

Bu sınava giren adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca;

Harp Okulları için; a. 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine, b. 2025-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeleri gerekmektedir.

MSÜ ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM ile 2025 MSÜ sınav giriş yerleri sorgulama ekranı açıldı

Astsubay Meslek Yüksekokulları için; 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.

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