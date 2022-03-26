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Haberler Yaşam MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır, renkli olmak zorunda mı? 2022 MSÜ sınavı için gerekli belgeler
Giriş Tarihi: 26.03.2022 11:48 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 11:51

MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır, renkli olmak zorunda mı? 2022 MSÜ sınavı için gerekli belgeler

Milli Savunma Üniversitesi sınavı MSÜ için gerekli belgeler haftanın gündeminde. Pazar günü gerçekleştirilecek MSÜ sınavı yolunda adaylar hazırlıklarını tamamladı. Sınavdan önceki son adım "MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır?" sorusu. MSÜ kılavuzunda yer verilen sınav yerleri ve sınav giriş belgesi adaylar için kritik bir önem taşıyor. Bu belge ile sınav salonlarına alınacak adayların konuyla ilgili soruları ÖSYM tarafından cevaplandı. Peki, MSÜ sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı? İşte 2022 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ve gerekli belgeler…

MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır, renkli olmak zorunda mı? 2022 MSÜ sınavı için gerekli belgeler

Türkiye'nin her noktasında Pazar günü MSÜ sınavı gerçekleşecek. Sınavdan önceki son adım sınav giriş belgesi. Milli Savunma bünyesinde çalışmak isteyen adaylar ellerinden geleni yapacak. MSÜ sınav yerleri oldukça önemli çünkü adaylar kendilerine atanmış yer dışında bir yerde sınava alınmayacak. Giriş belgesi üzerinde yazan yerler için "MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır" sorusu yanıt arıyor. Peki, MSÜ sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı, nereden alınır? İşte 2022 MSÜ sınavı gerekli belgeler…

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

27 Mart Pazar günü yapılacak MSÜ sınavı için sınav yeri atama işlemleri tamamlandı. Adaylar giriş belgeleri üzerinden sınav yeri ve salonlarını öğrenebilecek.

MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır, renkli olmak zorunda mı? 2022 MSÜ sınavı için gerekli belgeler

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

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MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır, renkli olmak zorunda mı? 2022 MSÜ sınavı için gerekli belgeler

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

MSÜ kılavuzunda konuyla ilgili yer alan ifade şöyle:

"Adaylar, Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur."

Fotoğraf ve bilgiler net olduğu sürece belgenin renkli ya da siyah beyaz olmasının bir önemi yok.

MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır, renkli olmak zorunda mı? 2022 MSÜ sınavı için gerekli belgeler

2022 MSÜ GEREKLİ BELGELER

1) 2022-MSÜ SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir

MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır, renkli olmak zorunda mı? 2022 MSÜ sınavı için gerekli belgeler

2) FOTOĞRAFLI NÜFUS CÜZDANI VEYA FOTOĞRAFLI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMAMIŞ FOTOĞRAFLI PASAPORTUN ASLI: Adayların, sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur

DİKKAT: Nüfus cüzdanında/T.C. Kimlik Kartında/Pasaportta/Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafın olması zorunludur. Nüfus cüzdanında/T.C. Kimlik Kartında/Pasaportta/Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.

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