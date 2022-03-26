Milli Savunma Üniversitesi sınavı MSÜ için gerekli belgeler haftanın gündeminde. Pazar günü gerçekleştirilecek MSÜ sınavı yolunda adaylar hazırlıklarını tamamladı. Sınavdan önceki son adım "MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır?" sorusu. MSÜ kılavuzunda yer verilen sınav yerleri ve sınav giriş belgesi adaylar için kritik bir önem taşıyor. Bu belge ile sınav salonlarına alınacak adayların konuyla ilgili soruları ÖSYM tarafından cevaplandı. Peki, MSÜ sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı? İşte 2022 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ve gerekli belgeler…