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MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu! İşte, 2025 MSÜ sınav sonuç tarihi
Giriş Tarihi: 23.02.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
09:46
MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu! İşte, 2025 MSÜ sınav sonuç tarihi
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı bugün, 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından belirlenen tarihte ilan edilecek 2025 MSÜ sınav sonuçları, adayların erişimine açılacak. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...