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Giriş Tarihi: 23.02.2025 09:45 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 09:46

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu! İşte, 2025 MSÜ sınav sonuç tarihi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı bugün, 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından belirlenen tarihte ilan edilecek 2025 MSÜ sınav sonuçları, adayların erişimine açılacak. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu! İşte, 2025 MSÜ sınav sonuç tarihi

23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınavının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. ÖSYM tarafından açıklanacak sınav sonuçları için adaylar heyecanla sonuç tarihine odaklandı. Peki, 2025 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin duyurduğu tarih ve detaylar...

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu! İşte, 2025 MSÜ sınav sonuç tarihi

MSÜ SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2025 yılında düzenlenecek sınavların başvuru, sınav tarihi ve sonuç takvimini ilan etti. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları 18 Mart Salı günü erişime açılacak.

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MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu! İşte, 2025 MSÜ sınav sonuç tarihi

MSÜ SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MSÜ sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden paylaşılacak. ÖSYM'nin sosyal medya hesapları veya resmi internet sitesi üzerinden sonuç ekranının aktif olduğu duyurulacak.

Adaylar sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte öğrenebilecek. MSÜ sonuç ekranında adayların ilgili puan türlerinden elde ettikleri toplam puan ve doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu! İşte, 2025 MSÜ sınav sonuç tarihi

MSÜ DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) oturumu değerlendirmesi yapılırken cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirilecek. Adayların, alt teslterinin her biri için birer standart puan hesaplanacak. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puanlar bulunacak.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu! İşte, 2025 MSÜ sınav sonuç tarihi

Adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak, o testin ortalam ve standart sapması bulunacak ve ardından bu sapma kullanılarak adayların, standart puanı hesaplanacak. Ağırlıklı puanlar dikkate alınarak en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülecek. Ağırlık puanlara göre adayların eşit ağırlık, sözel, sayısal ve genel puanları oluşturulacak.

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