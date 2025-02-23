MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu! İşte, 2025 MSÜ sınav sonuç tarihi

Adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak, o testin ortalam ve standart sapması bulunacak ve ardından bu sapma kullanılarak adayların, standart puanı hesaplanacak. Ağırlıklı puanlar dikkate alınarak en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülecek. Ağırlık puanlara göre adayların eşit ağırlık, sözel, sayısal ve genel puanları oluşturulacak.