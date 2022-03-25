Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MSÜ sınavı ne zaman? 2022 MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek?
Giriş Tarihi: 25.03.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 11:32

MSÜ sınavı ne zaman? 2022 MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek?

Askeri öğrenci aday belirleme sınavı olarak bilinen MSÜ sınavı için geri sayıma geçildi. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan sınav 165 dakika sürecek olup tüm il merkezlerinde yapılacak. Milli Savunma Üniversitesi sınav giriş belgesi olmadan sınava giriş yapılamazken sınav süresi, saat kaçta başlayıp biteceği gibi bilgiler merak ediliyor. Sınav tarihine az bir zaman kala adaylar eksiklerini tamamlamak için gerekli bilgileri araştırıyorlar. Peki MSÜ sınavı ne zaman? 2022 MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? İşte yanıtı…

MSÜ sınavı ne zaman? 2022 MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek?

MSÜ ne zaman, sınav saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek sorusuna yanıt aranıyor. . Sınav giriş belgesi yazılı ile çıktı olarak alınacak olması ile birlikte adayların belge üzerindeki fotoğraflarının da görünür olmasına dikkat etmesi gerekiyor. Milli Savunma Üniversitesi'nin askeri bünyesinde yer almak isteyen adaylar için MSÜ sınavı ne zaman? 2022 MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek?

MSÜ sınavı ne zaman? 2022 MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek?

MSÜ SINAVI NE ZAMAN? MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA!

MSÜ sınavı 27 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı saat 10:15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

MSÜ SINAVI KAÇ SORU? SÜRE NE KADAR?

Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MSÜ sınavı ne zaman? 2022 MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek?

SINAV GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN BİLGİLER

MSÜ sınavı, saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir. Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Mart 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

SON DAKİKA