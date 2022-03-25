Haberler Yaşam MSÜ sınavı ne zaman? 2022 MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek?

Giriş Tarihi: 25.03.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 11:32

Askeri öğrenci aday belirleme sınavı olarak bilinen MSÜ sınavı için geri sayıma geçildi. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan sınav 165 dakika sürecek olup tüm il merkezlerinde yapılacak. Milli Savunma Üniversitesi sınav giriş belgesi olmadan sınava giriş yapılamazken sınav süresi, saat kaçta başlayıp biteceği gibi bilgiler merak ediliyor. Sınav tarihine az bir zaman kala adaylar eksiklerini tamamlamak için gerekli bilgileri araştırıyorlar. Peki MSÜ sınavı ne zaman? 2022 MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? İşte yanıtı…