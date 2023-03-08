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Giriş Tarihi: 08.03.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 11:08

MSÜ SINAVI NE ZAMAN, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM ile 2023 MSÜ sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?

MSÜ sınav tarihi öğrenmek isteyen öğrenciler konuyla ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 büyüklüğündeki deprem felaketi nedeniyle bazı sınav tarihlerinde ÖSYM sınav takvimiyle değişimler yaşanmıştı. Bu kapsamda "MSÜ sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı?" soruları yanıt arıyor. İşte MSÜ sınav tarihi ve sınav giriş belgesi gibi merak edilen tüm detaylar.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM ile 2023 MSÜ sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Askeri öğrenci aday belirleme sınavı olarak bilinen MSÜ sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM'nin yapmış olduğu MSÜ sınavının hangi tarihte yapılacağı her yıl binlerce aday tarafından detaylar merak ediliyor. ÖSYM yaşanan deprem felaketi sonrası sınavın deprem bölgesinde düzenlenmeyeceğiyle ilgili bir açıklama yapmıştı. Peki MSÜ sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacak? MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte o açıklama

MSÜ SINAVI NE ZAMAN, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM ile 2023 MSÜ sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?

2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak.

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MSÜ SINAVI NE ZAMAN, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM ile 2023 MSÜ sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?

ÖSYM 2023 MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından ÖSYM sınav takvimini değiştirerek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 2 Nisan tarihinde yapılacağını açıkladı.2023 MSÜ sınavı iptal edilmedi. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illeri dışında kalan sınav merkezlerinde MSÜ sınavları düzenlenecek.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM ile 2023 MSÜ sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?

MSÜ DEPREM BÖLGESİ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM Yönetim Kurulunun kararıyla, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde 2023-MSÜ sınavı, deprem bölgesi olması nedeniyle yapılmayacak.

2023-MSÜ sınavına Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ile Hatay-İskenderun sınav merkezlerinde girmek için tercihte bulunan adayların, sınav merkezi tercihlerini güncellemeleri gerekiyor.

Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ile Hatay-İskenderun sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan ancak belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adayların;

Sınav merkezi Malatya olan adaylar Elazığ ilinde,

Sınav merkezi Adıyaman olan adaylar Şanlıurfa ilinde,

Sınav merkezi Hatay ve Hatay-İskenderun olan adaylar Adana ilinde,

Sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep ilinde sınava alınacaklardır.

2023-MSÜ sınavına başvuran tüm adaylar, 1-6 Mart 2023 tarihleri arasında 6 Mart 2023 tarihi saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) ve Mobil Uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir.

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