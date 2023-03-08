MSÜ SINAVI NE ZAMAN, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM ile 2023 MSÜ sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Askeri öğrenci aday belirleme sınavı olarak bilinen MSÜ sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM'nin yapmış olduğu MSÜ sınavının hangi tarihte yapılacağı her yıl binlerce aday tarafından detaylar merak ediliyor. ÖSYM yaşanan deprem felaketi sonrası sınavın deprem bölgesinde düzenlenmeyeceğiyle ilgili bir açıklama yapmıştı. Peki MSÜ sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacak? MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte o açıklama