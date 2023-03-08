MSÜ SINAVI NE ZAMAN, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM ile 2023 MSÜ sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?

MSÜ DEPREM BÖLGESİ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
ÖSYM Yönetim Kurulunun kararıyla, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde 2023-MSÜ sınavı, deprem bölgesi olması nedeniyle yapılmayacak.
2023-MSÜ sınavına Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ile Hatay-İskenderun sınav merkezlerinde girmek için tercihte bulunan adayların, sınav merkezi tercihlerini güncellemeleri gerekiyor.
Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ile Hatay-İskenderun sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan ancak belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adayların;
Sınav merkezi Malatya olan adaylar Elazığ ilinde,
Sınav merkezi Adıyaman olan adaylar Şanlıurfa ilinde,
Sınav merkezi Hatay ve Hatay-İskenderun olan adaylar Adana ilinde,
Sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep ilinde sınava alınacaklardır.
2023-MSÜ sınavına başvuran tüm adaylar, 1-6 Mart 2023 tarihleri arasında 6 Mart 2023 tarihi saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) ve Mobil Uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir.