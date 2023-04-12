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Giriş Tarihi: 12.04.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 11:13

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları sorgulama ÖSYM sonuç ekranında olacak!

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Şimdi adaylar "MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusuna yanıt arıyor. Adaylar ÖSYM son dakika açıklamalarını takip ederken sonuc.osym.gov.tr adresini de sık sık ziyaret ediyor. "MSÜ sınav sonuçları erken açıklanır mı, kaç günde açıklanır, nereden bakılır" soruları gündemdeki yerini aldı. Deniz, hava, kara harp okulları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte, sonuç tarihi…

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları sorgulama ÖSYM sonuç ekranında olacak!

MSÜ ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Nisan ayı başında yapılan Milli Savunma Üniversitesi sınavı ardından harp okullarına ve astsubay meslek yüksekokullarına yerleşmek isteyen öğrenci adayları sonuçlar için oldukça heyecanlı. MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan sınavın ardından sorular ve cevap anahtarı da paylaşıldı. Peki, 2023 MSÜ sınav sonuçları erken açıklanır mı, kaç günde belli olur? İşte, ÖSYM sonuç tarihi ile detaylar…

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları sorgulama ÖSYM sonuç ekranında olacak!

2023 MSÜ SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2023-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

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MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları sorgulama ÖSYM sonuç ekranında olacak!

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 2 Nisan 2023 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir.

Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 12 Nisan 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

MSÜ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları sorgulama ÖSYM sonuç ekranında olacak!

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan 20223 sınav takviminde Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisine yer verildi.

Takvime göre, MSÜ sonuçları 27 Nisan 2023 tarihinde açıklanacak.

Ancak ÖSYM bazen belirttiği tarihten önce açıklayabiliyor. Sonuçlar açıklandığında sonuç görüntüleme ekranına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları sorgulama ÖSYM sonuç ekranında olacak!

MSÜ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır.

Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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