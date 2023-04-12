MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları sorgulama ÖSYM sonuç ekranında olacak!

MSÜ ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Nisan ayı başında yapılan Milli Savunma Üniversitesi sınavı ardından harp okullarına ve astsubay meslek yüksekokullarına yerleşmek isteyen öğrenci adayları sonuçlar için oldukça heyecanlı. MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan sınavın ardından sorular ve cevap anahtarı da paylaşıldı. Peki, 2023 MSÜ sınav sonuçları erken açıklanır mı, kaç günde belli olur? İşte, ÖSYM sonuç tarihi ile detaylar…