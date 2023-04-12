MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları sorgulama ÖSYM sonuç ekranında olacak!

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Şimdi adaylar "MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusuna yanıt arıyor. Adaylar ÖSYM son dakika açıklamalarını takip ederken sonuc.osym.gov.tr adresini de sık sık ziyaret ediyor. "MSÜ sınav sonuçları erken açıklanır mı, kaç günde açıklanır, nereden bakılır" soruları gündemdeki yerini aldı. Deniz, hava, kara harp okulları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte, sonuç tarihi…