ÖSYM MSÜ SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

ÖSYM resmi sitesi üzerinden yayımlanan duyuruya göre; 27 Mart 2022 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Belirleme Sınavı sonuçları ile beraber MSÜ soru ve cevapları da vatandaşların erişimine kısa süre içinde açıklanması bekleniyordu. Soru ve cevaplarla ilgili açıklama geldi.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAVI

2022-MSÜ SINAVI TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

27 Mart 2022 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2022-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 27 Mart 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)

MSÜ SORU VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ NE ZAMAN 2022?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ), Sınav, 27 Mart 2022 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.