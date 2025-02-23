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MSÜ soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2025 MSÜ cevap anahtarı nasıl görüntülenir?
Giriş Tarihi: 23.02.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
09:46
MSÜ soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2025 MSÜ cevap anahtarı nasıl görüntülenir?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına giren adaylar, soru ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Adaylara 165 dakika sınav süresince 120 soru yöneltilecek. ÖSYM tarafından açıklanacak 2025 MSÜ cevap anahtarı için gözler sınav duyurularına çevrildi. Peki, MSÜ soru ve cevapları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır? İşte detaylar...