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Haberler Yaşam MSÜ soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2025 MSÜ cevap anahtarı nasıl görüntülenir?
Giriş Tarihi: 23.02.2025 09:22 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 09:46

MSÜ soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2025 MSÜ cevap anahtarı nasıl görüntülenir?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına giren adaylar, soru ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Adaylara 165 dakika sınav süresince 120 soru yöneltilecek. ÖSYM tarafından açıklanacak 2025 MSÜ cevap anahtarı için gözler sınav duyurularına çevrildi. Peki, MSÜ soru ve cevapları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

MSÜ soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2025 MSÜ cevap anahtarı nasıl görüntülenir?

2025 MSÜ sınavına katılan adaylar, sınav sonrası doğru ve yanlışlarını kontrol etmek için soru ve cevap anahtarını bekliyor. ÖSYM'nin duyuracağı MSÜ cevap anahtarı kitapçıkları, resmi internet sitesi üzerinden erişime sunulmaktadır. Peki, MSÜ cevap anahtarı ne zaman açıklanacak, nasıl indirilir? İşte merak edilenler...

MSÜ soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2025 MSÜ cevap anahtarı nasıl görüntülenir?

MSÜ SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

MSÜ sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 23 Şubat Pazar günü yapılacak.

Sınavın ardından aynı gün soru ve cevap anahtarının yayınlanması bekleniyor. Ancak konu hakkında henüz ÖSYM'den bir açıklama gelmedi.

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MSÜ soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2025 MSÜ cevap anahtarı nasıl görüntülenir?

MSÜ SORU VE CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

ÖSYM, sınav sonrası yayımladığı soru ve cevap anahtarlarını Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açmaktadır. MSÜ sınavına giren adaylar, soru kitapçıklarını şu adımları takip ederek görüntüleyebilir:

  • ÖSYM AİS sistemine giriş yapın
  • https://ais.osym.gov.tr
  • T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapın.
  • 2025-MSÜ sınavını seçin.
  • Soru ve cevap anahtarını görüntüleyin veya PDF olarak indirin.

ÖSYM, sınav kitapçığının tamamını sadece sınava giren adayların erişimine açarken, belirli bir kısmını ise herkesin görüntüleyebilmesi için genel erişime sunmaktadır.

MSÜ soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2025 MSÜ cevap anahtarı nasıl görüntülenir?

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre 2025 MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025'te ilan edilecek.

Adaylar sonuçlarını:

  • ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası üzerinden; https://sonuc.osym.gov.tr
  • ÖSYM mobil uygulamaları aracılığıyla
  • T.C. Kimlik Numarası ve şifrelerini kullanarak öğrenebilecekler.
MSÜ soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2025 MSÜ cevap anahtarı nasıl görüntülenir?
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