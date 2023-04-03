MSÜ soruları cevapları açıklandı! ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ soruları ve cevap anahtarı PDF İNDİR!

MSÜ soruları ve cevapları gündemdeki yerini koruyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 2 Nisan 2023 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından MSÜ sınav soruları ve cevapları ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. 120 sorudan oluşan teste katılım sağlayan adaylar, sınavda sorulan 5 seçenekli soruların doğru yanıtları için soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı araştırmalarına başladı. İşte, ÖSYM AİS ile 2023 MSÜ soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF görüntüle – indir linki!