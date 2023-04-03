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Haberler Yaşam MSÜ soruları cevapları açıklandı! ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ soruları ve cevap anahtarı PDF İNDİR!
Giriş Tarihi: 03.04.2023 07:05 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 07:05

MSÜ soruları cevapları açıklandı! ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ soruları ve cevap anahtarı PDF İNDİR!

MSÜ soruları ve cevapları gündemdeki yerini koruyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 2 Nisan 2023 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından MSÜ sınav soruları ve cevapları ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. 120 sorudan oluşan teste katılım sağlayan adaylar, sınavda sorulan 5 seçenekli soruların doğru yanıtları için soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı araştırmalarına başladı. İşte, ÖSYM AİS ile 2023 MSÜ soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF görüntüle – indir linki!

MSÜ soruları cevapları açıklandı! ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ soruları ve cevap anahtarı PDF İNDİR!

MSÜ soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak soruları yanıt buldu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı MSÜ soru kitapçığı ve cevap anahtarı %10'luk kısmı ÖSYM tarafından erişime açıldı. Söz konusu sınava katılan ve tahmini puan hesaplaması yapmak isteyen adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte ÖSYM AİS üzerinden MSÜ sınav soruları ve cevapları görüntüleyebilecek. Puan hesaplaması yapılırken her ders kendi içinde değerlendirmeye alınacak olup sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğruyu götürecek. İşte, ÖSYM AİS ile 2023 MSÜ soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir ekranı!

MSÜ soruları cevapları açıklandı! ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ soruları ve cevap anahtarı PDF İNDİR!

SON DAKİKA: MSÜ SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

2023 MSÜ sınavı soruları ve cevapları yayımlandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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MSÜ soruları cevapları açıklandı! ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ soruları ve cevap anahtarı PDF İNDİR!

2 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2023-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 2 Nisan 2023 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir.

Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 12 Nisan 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

MSÜ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ soruları cevapları açıklandı! ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ soruları ve cevap anahtarı PDF İNDİR!

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan 20223 sınav takviminde Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisine yer verildi.

Takvime göre, MSÜ sonuçları 27 Nisan 2023 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

MSÜ soruları cevapları açıklandı! ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ soruları ve cevap anahtarı PDF İNDİR!

2023 MSÜ DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

SON DAKİKA