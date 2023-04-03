MSÜ soruları cevapları açıklandı! ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ soruları ve cevap anahtarı PDF İNDİR!

MSÜ soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak soruları yanıt buldu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı MSÜ soru kitapçığı ve cevap anahtarı %10'luk kısmı ÖSYM tarafından erişime açıldı. Söz konusu sınava katılan ve tahmini puan hesaplaması yapmak isteyen adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte ÖSYM AİS üzerinden MSÜ sınav soruları ve cevapları görüntüleyebilecek. Puan hesaplaması yapılırken her ders kendi içinde değerlendirmeye alınacak olup sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğruyu götürecek. İşte, ÖSYM AİS ile 2023 MSÜ soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir ekranı!