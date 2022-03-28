Haberler Yaşam MSÜ soruları ve cevapları 2022: Temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF tamamı indir! MSÜ sonuçları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 28.03.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 11:04

MSÜ soruları ve cevapları 2022: Temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF tamamı indir! MSÜ sonuçları açıklandı mı?

27 Mart'ta ÖSYM tarafından Milli Savunma Üniversitesi sınavı MSÜ soruları ve cevapları yayımlandı. Toplamda 165 dakika süren Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için adaylara, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulandı. Sınavın 13.00'da tamamlanmasının ardından kısa süre içinde sorular ve cevaplar erişime açıldı. Şimdi ise gözler MSÜ soru ve cevap anahtarı kitapçığı PDF tamamı ne zaman yayınlanır, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı sorusunun yanıtına çevrildi. İşte ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ile ilgili sınav sonuçları açıklanma tarihi 2022